Европейские авиалинии отменили тысячи рейсов до конца лета — Finance.ua

Европейские авиалинии отменили тысячи рейсов до конца лета Сегодня 06:32 — Мир

Европейские авиалинии отменили тысячи рейсов до конца лета

Европейские авиалинии отменили тысячи рейсов до конца лета.

Как пишет Euronews, проблема возникла после отмены COVID-ограничений, когда количество путешественников резко увеличилось.

Отмечается, что авиакомпании не справляются с большим количеством брони билетов и потоком пассажиров. Авиалинии отменяют тысячи рейсов, причем некоторые из них уведомляют пассажирам только в день вылета, другие значительно сокращают свои будущие расписания.

Так, на прошлой неделе British Airways отменила 10 300 рейсов в период с августа по конец октября. Кроме того, до конца июля количество рейсов сократилось на 650.

EasyJet также отменила значительное количество рейсов за этот период. В то же время общее количество отмененных рейсов авиакомпаний составляет 1494, данные аналитических центров показывают, что в процентном соотношении это всего 6% рейсов.

Высокий коэффициент отмены рейсов наблюдается у Eurowings, что почти вдвое превышает рекорд easyJet — 12%. Это связано с большим количеством пассажиров и нехваткой билетов.

Третье место в списке занимают Турецкие авиалинии. Turkish airlines сократили свои услуги на 7% с 1 по 15 июля.

По данным платформы туристической информации Mabrian Technologies, проблема отмены рейсов больше всего затронула Германию. В частности, с 14 июня по 5 июля отменено 1482 рейса, запланированных на первую половину июля. Это 6 процентов от всех вылетов из страны.

Это также составляет значительные 27% от общего количества отмены рейсов с пунктом отправки или назначения в Европе.

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УНН По материалам:

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