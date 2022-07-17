Европейские авиалинии отменили тысячи рейсов до конца лета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейские авиалинии отменили тысячи рейсов до конца лета

Мир
65
Европейские авиалинии отменили тысячи рейсов до конца лета
Европейские авиалинии отменили тысячи рейсов до конца лета
Европейские авиалинии отменили тысячи рейсов до конца лета.
Как пишет Euronews, проблема возникла после отмены COVID-ограничений, когда количество путешественников резко увеличилось.
Отмечается, что авиакомпании не справляются с большим количеством брони билетов и потоком пассажиров. Авиалинии отменяют тысячи рейсов, причем некоторые из них уведомляют пассажирам только в день вылета, другие значительно сокращают свои будущие расписания.
Так, на прошлой неделе British Airways отменила 10 300 рейсов в период с августа по конец октября. Кроме того, до конца июля количество рейсов сократилось на 650.
EasyJet также отменила значительное количество рейсов за этот период. В то же время общее количество отмененных рейсов авиакомпаний составляет 1494, данные аналитических центров показывают, что в процентном соотношении это всего 6% рейсов.
Высокий коэффициент отмены рейсов наблюдается у Eurowings, что почти вдвое превышает рекорд easyJet — 12%. Это связано с большим количеством пассажиров и нехваткой билетов.
Третье место в списке занимают Турецкие авиалинии. Turkish airlines сократили свои услуги на 7% с 1 по 15 июля.
По данным платформы туристической информации Mabrian Technologies, проблема отмены рейсов больше всего затронула Германию. В частности, с 14 июня по 5 июля отменено 1482 рейса, запланированных на первую половину июля. Это 6 процентов от всех вылетов из страны.
Это также составляет значительные 27% от общего количества отмены рейсов с пунктом отправки или назначения в Европе.
Кстати, путешествовать удобно вам поможет INFOBUS. На сайте компании можно купить билеты в 45 стран. Не нужно посещать кассу и тратить свое время, купить билет можно онлайн за 2 минуты, а с использованием QR-кода регистрация на рейс проводится в считаные секунды.

Воспользоваться сервисом INFOBUS

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.