Европейские аудиторы определили бюджетные риски для ЕС — Finance.ua

Европейские аудиторы определили бюджетные риски для ЕС Сегодня 19:45

Суд аудиторов ЕС определил бюджетные риски, связанные с использованием расходной части бюджета ЕС в 2022 году, направленной, в частности, на помощь странам ЕС в экономическом восстановлении после пандемии COVID-19 и с новыми долговыми обязательствами ЕС для предоставления макрофинансовой помощи Украине после российского вторжения.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в обнародованном сегодня заключении Суда аудиторов ЕС , головной офис которого находится в Люксембурге.

«Ошибки в расходах из бюджета ЕС существенно выросли в 2022 году, согласно обнародованному сегодня ежегодному докладу Европейского суда аудиторов. Аудиторы также предупредили о возрастающих рисках, связанных с заимствованиями для покрытия платежных потребностей, вызванных, в частности, ответом на пандемию и российскую агрессивную войну против Украины. Они предоставили рекомендации по действиям для решения влияний высокой инфляции на бюджет ЕС», — говорится в документе.

Европейские аудиторы пришли к выводу, что расчеты ЕС в течение 2022 года выглядят «правдивыми и справедливыми», и что доходная часть бюджета может быть оценена как не содержащая ошибок. Вместе с тем в расходной части бюджета в объеме €196 млрд наблюдается рост возможных ошибок до 4,2% (в 2021 году этот показатель составлял 3%).

По мнению аудиторов, две трети (66%) проверенных расходных расчетов ЕС содержат высокие риски вследствие сложных правил и механизмов управления такими затратами, что делает «более вероятными» возможные ошибки. В частности, такие «слабые места» обнаружены в расходах и системе контроля в странах-членах, которые связаны с расходами в рамках так называемого Фонда восстановления и устойчивости (RRF) в объеме €46.9 млрд.

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«ЕС продемонстрировал способность быстро отвечать на ряд беспрецедентных кризисов с применением беспрецедентных действий. В то же время существенный объем имеющихся фондов в такой среде содержит повышенные бюджетные риски. Наши выводы свидетельствуют, что эти риски должны быть лучше регулируемыми, поскольку мы продолжаем выявлять ошибки, приводящие к росту объема расходов, на которые влияют эти ошибки», — заявил президент Европейского суда аудиторов Тони Мерфи.

Как отмечается в информации Суда аудиторов, упомянутые ошибки не относятся к категориям злоупотреблений, неэффективности или расточительности, они лишь касаются денег, не использованных в соответствии с правилами ЕС и национальными правилами. Вместе с тем в ходе работы аудиторы выявили 14 случаев, содержащих подозрения в злоупотреблениях, и проинформировали об этом Европейское управление по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF), в результате чего уже открыто два производства. Шесть таких подозрительных случаев были переданы на рассмотрение Офиса прокурора ЕС (EPPO), в результате чего были возбуждены три расследования.

Укрінформ По материалам:

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