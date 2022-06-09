Европейская сеть операторов передачи электроэнергии согласовала расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу — Finance.ua
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Европейская сеть операторов передачи электроэнергии согласовала расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу

09.06.2022, 01:06Энергетика
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Европейская сеть операторов передачи электроэнергии согласовала расширение экспорта украинской электроэнергии в ЕвропуЕвропейская сеть операторов передачи электроэнергии согласовала расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу
Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) дала положительный ответ на запрос НЭК «Укрэнерго» по возобновлению экспорта электроэнергии из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
В настоящее время энергосистема Украины работает в режиме пробной аварийной синхронизации с ENTSO-E, это значит, что экспортно-импортные операции с европейскими контрагентами не проводятся. Однако и украинская, и европейская стороны рассматривают возможность поэтапного увеличения объемов экспорта, что было бы взаимовыгодно".
Сама компания рассматривает начало экспорта электроэнергии в европейские страны как возможность обеспечить дополнительную ликвидность на рынке электроэнергии и получить дополнительную прибыль.
В «Укрэнерго» объяснили, что для начала поэтапного увеличения чистой пропускной способности экспортного направления необходимо было выполнить шесть технических мер по одобрению региональной группы континентальной Европы.
При этом в компании отметили, что работают и будут продолжать работать над внедрением технических мер, необходимых для перехода из пробного режима на постоянную синхронизацию и запуск полноценного экспорта электроэнергии из Украины.
Напомним, в конце марта сообщалось, что украинская энергосистема полностью обеспечена ресурсом в условиях параллельной работы с европейской энергосистемой и ожидает летнего возникновения традиционного профицита электроэнергии.
По материалам: Mind
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