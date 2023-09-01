Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала обновленную версию Белой книги по восстановлению Украины — Finance.ua

Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала обновленную версию Белой книги по восстановлению Украины
Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации на платформе Комитета по восстановлению Украины подготовили вторую обновленную версию Белой книги, содержащей предложения бизнеса по восстановлению экономики и улучшению инвестиционного климата в Украине.
Что это такое? Белая книга включает различные индустрии и сферы, подпадающие под компетенцию компаний и экспертов Ассоциации.
«Важное внимание уделено налоговым и таможенным вопросам, техническому регулированию, защите прав потребителей, разрешительной системе и интеллектуальной собственности, экологическим вопросам, трудовым ресурсам, пенсионной реформе, финансовым услугам и электронным платежам, политике равных возможностей и многообразия», — отмечают в ЕБА.
Документ также включает предложения по улучшению регулирования и условий ведения бизнеса в таких индустриях как строительство, добывающая, пищевая, деревообрабатывающая отрасли, здравоохранение, логистика и инфраструктура, энергетика и энергоэффективность, сельское хозяйство, импорт и торговля алкоголем.
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Документ послан Офису Президента, Правительству и Парламенту, Представительству Европейского Союза в Украине и другим международным партнерам Ассоциации.
«Мы надеемся, что обозначенная Ассоциацией проблематика и предоставленные предложения по улучшению законодательства и регуляторного поля будут учтены в принятии дальнейших государственных решений в контексте восстановления и экономического реформирования Украины», — говорят эксперты.
В Европейской бизнес ассоциации считают, что внимание к предложениям бизнеса будет способствовать не только восстановлению экономики, но и созданию привлекательных условий для привлечения иностранных инвестиций, необходимых для роста экономики и улучшения качества жизни в Украине.
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