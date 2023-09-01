Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала обновленную версию Белой книги по восстановлению Украины — Finance.ua

Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала обновленную версию Белой книги по восстановлению Украины Сегодня 10:11

Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала обновленную версию Белой книги по восстановлению Украины

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации на платформе Комитета по восстановлению Украины подготовили вторую обновленную версию Белой книги , содержащей предложения бизнеса по восстановлению экономики и улучшению инвестиционного климата в Украине.

Что это такое? Белая книга включает различные индустрии и сферы, подпадающие под компетенцию компаний и экспертов Ассоциации.

«Важное внимание уделено налоговым и таможенным вопросам, техническому регулированию, защите прав потребителей, разрешительной системе и интеллектуальной собственности, экологическим вопросам, трудовым ресурсам, пенсионной реформе, финансовым услугам и электронным платежам, политике равных возможностей и многообразия», — отмечают в ЕБА.

Документ также включает предложения по улучшению регулирования и условий ведения бизнеса в таких индустриях как строительство, добывающая, пищевая, деревообрабатывающая отрасли, здравоохранение, логистика и инфраструктура, энергетика и энергоэффективность, сельское хозяйство, импорт и торговля алкоголем.

Документ послан Офису Президента, Правительству и Парламенту, Представительству Европейского Союза в Украине и другим международным партнерам Ассоциации.

«Мы надеемся, что обозначенная Ассоциацией проблематика и предоставленные предложения по улучшению законодательства и регуляторного поля будут учтены в принятии дальнейших государственных решений в контексте восстановления и экономического реформирования Украины», — говорят эксперты.

В Европейской бизнес ассоциации считают, что внимание к предложениям бизнеса будет способствовать не только восстановлению экономики, но и созданию привлекательных условий для привлечения иностранных инвестиций, необходимых для роста экономики и улучшения качества жизни в Украине.

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