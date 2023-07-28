Европейская бизнес ассоциация назвала основные вызовы для бизнеса в Украине — Finance.ua

Европейская бизнес ассоциация назвала основные вызовы для бизнеса в Украине Сегодня 14:00 — Личные финансы

Европейская бизнес ассоциация назвала основные вызовы для бизнеса в Украине

Европейская бизнес ассоциация оценила состояние регионального бизнеса и активность предпринимателей на местах во время войны.

Опрос регионального бизнеса провели в четырех стратегических регионах, где сосредоточены региональные офисы Ассоциации — Львов (объединяет компании западных областей), Одесса (объединяет компании южных областей), Харьков (объединяет компании восточных областей), Днепр (объединяет) компании некоторых центральных областей).

По сравнению с 2022 годом оценки ведения бизнеса во всех регионах несколько улучшились, однако продолжают оставаться в отрицательном измерении по 5-балльной шкале (где 3 — нейтральная оценка).

Так, ситуацию во Львове бизнес оценил в 2,64 балла, Одессе — 2,47 балла и Днепре — 2,25 балла. В этих регионах ситуация, по мнению бизнеса, несколько лучше, чем в Харькове — 1,62 балла. В то же время условия ведения бизнеса компании преимущественно оценивают как сложные, и только во Львове большинство считают их удовлетворительными.

Общими вызовами для большинства регионов являются вопросы мобилизации, предсказуемости процедуры бронирования, оттока рабочей силы за рубеж и заграничных командировок. В большинстве региональных компаний в рядах вооруженных сил служат до 20% от военнообязанных сотрудников, наиболее напряженная ситуация в Западном регионе, где только в 4% компаний нет мобилизованных работников.

При планировании своей деятельности большинство компаний ориентируются на окончание войны в перспективе одного-трех лет.

Львов

Как и в прошлом году, предприниматели Западного региона выше других оценили условия ведения бизнеса. Так, 72% считают их удовлетворительными, 20% утверждают, что им сложно работать, и 8% - что очень сложно. Для сравнения, в прошлом году условия ведения бизнеса как удовлетворительные оценивали 56% и 41% - как сложные. При этом 76% компаний региона работают в полном объеме и 24% - с определенными ограничениями.

Среди главных проблем бизнеса предприниматели западного региона выделяют мобилизацию работников и связанные с этим процессом трудности бронирования сотрудников и выезд за границу в краткосрочные командировки. Среди других негативных факторов — снижение покупательной способности населения и непредсказуемые действия государства, которые могут ухудшить состояние бизнеса.

Действительно, ситуация с мобилизацией работников в западном регионе наиболее напряженная. Только 4% компаний не имеют мобилизованных сотрудников. В 84% компаний мобилизованы до 20% от военнообязанных работников, в 8% - 20−30% работников, в 4% - 30−40%.

В планах компаний до конца текущего года — поддержание деятельности в условиях военного положения, диджитализация бизнес-процессов и расширение бизнеса, на замену прошлогоднему плану по сокращению расходов. Лишь 4% предпринимателей считают, что война может завершиться к концу 2023 года, большинство (56%) считают, что это произойдет в течение одного-трех лет, и еще 16% предполагают, что война надолго.

Одесса

На втором месте по оценке ведения бизнеса в этом году снова оказалась Одесса. Пока 53% опрошенных нами предпринимателей сообщают, что им сложно вести бизнес в регионе (71% в прошлом году), 41% - что удовлетворительно, и 6% - что легко. На полную мощность в регионе работают 47% компаний, остальные 53% с определенными ограничениями.

Среди топ-проблем региона предприниматели отметили отток рабочей силы за рубеж, трудности с логистикой (опрос проводили до массированных ударов по портовой инфраструктуре Одессы), коррупцию, непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса.

В дальнейшем компании планируют сконцентрироваться на поддержке деятельности компании в условиях военного положения, расширении бизнеса, выходе на новые рынки и увеличении штата работников, хотя в прошлом году, наоборот, в планах было сокращение штата.



Днепр

Несколько уменьшился процент предпринимателей региона, которые оценивают условия работы как сложные по сравнению с прошлым годом — с 75% до 69%, хотя таковых до сих пор большинство. Остальные 31% считают их удовлетворительными. В то же время в полном объеме в регионе сейчас работают 38% компаний, остальные 63% работают с определенными ограничениями.

К топ-проблемам региона опрошенные нами компании отнесли трудности с выездом в заграничные командировки и с бронированием сотрудников, снижение покупательной способности населения и коррупцию. В трети компаний Днепровского региона, а именно 31%, нет мобилизованных сотрудников, в то же время в 56% мобилизовано до 20% от военнообязанных работников.

Помимо поддержки деятельности в условиях военного положения, до конца года компании будут сосредоточиваться на выходе на новые рынки, диджитализации бизнес-процессов и планировать расширение бизнеса. В завершение войны до конца 2023 года верят 13% опрошенных предпринимателей, большинство, а именно 69% считают вероятным ее окончание в течение одного-трех лет, и еще 13% считают, что Украина в состоянии войны надолго.

Харьков

Хуже всего условия ведения бизнеса второй год подряд оценили компании Харьковского региона. В общей сложности 94% сообщили, что им сложно работать (93% в прошлом году), среди которых 44% отметили, что очень сложно. Только 6% оценили ведение бизнеса на удовлетворительном уровне.

Среди опрошенных компаний только 6% работают в полном объеме, остальные 63% работают с ограничениями, а 31% пока вовсе не работают.

Главными проблемами бизнес называет снижение покупательной способности населения, отток персонала за границу и мобилизацию работников.

У 56% предпринимателей региона мобилизовано до 20% военнообязанных работников, а у 19% нет мобилизованных сотрудников. До конца года компании планируют сосредоточиться на поддержке деятельности в условиях военного положения, выходе на новые рынки и прибегать к сокращению расходов.

В то же время, у бизнеса Харьковского региона — самые мрачные прогнозы относительно продолжительности войны. В то время как 19% считают, что можно ожидать ее завершения к концу 2023 года, 44% ожидают завершения в течение одного-трех лет, а 31% считают, что война надолго.

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