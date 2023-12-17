Европейцы менее восприимчивы к мигрантам из более бедных стран — опрос Сегодня 21:03 — Мир

Европейцы менее восприимчивы к мигрантам из более бедных стран — опрос

Европейское социальное исследование (ESS) показало, что жители Европы считают, что их страны стали хуже для жизни из-за миграции.

Об этом пишет SchengenVisaInfo.com

Данные опроса включают более 40 тысяч личных интервью, проведенных в 21 стране Европы и Великобритании, сообщает SchengenVisaInfo.com.

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Исследование показывает, что респонденты в большинстве европейских стран считают, что их страна стала хуже для жизни из-за миграции, причем наиболее заметные отличия зафиксированы в Швеции, Норвегии, Австрии и Германии, что можно связать с большим количеством искателей убежища в этих конкретных странах. Опрос подчеркивает разницу в восприятии мигрантов в 2014 и 2022 годах.

Опрос также показывает преимущества европейцев относительно мигрантов — с дискуссией о том, следует ли ограничить количество низкоквалифицированных мигрантов из третьих стран, которые все еще действуют в Европе.

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В случае всех четырех типов мигрантов отношение стало более поляризованным между 2002 и 2014 годами. Это наиболее впечатляюще в случае отношения к мигрантам из беднейших стран за пределами Европы: доля европейской общественности, считавшей, что ни одному из этих мигрантов нельзя разрешить приехать, увеличилась с 11 до 20 процентов.

Наибольший рост миграции

Увеличение поляризации было разным во всех странах — Австрия, Финляндия, Испания, Швеция и Великобритания наблюдали наибольший рост миграции, но поляризация для людей, считавших, что многим мигрантам, прибывающим из беднейших стран, следует разрешить въезд — от 11 до 12 процентов.

Увеличение доли людей, считающих так же, зафиксировано также в Венгрии, Польше и Словении.

Опрос также показывает, что респонденты в 2022 году считали, что мигранты в основном хорошо влияют на культурную жизнь страны.

Почти такие же убеждения существовали даже в 2014 году, но это не касается рабочих мест, поскольку европейцы считают, что рабочие места испытали большее влияние миграции в 2002 году, чем в 2014 году.

Справка Finance.ua:

Напомним, что трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную сумму. Объем частных переводов в Украину из-за границы за декабрь 2021 года составил 1 343 млн долларов. Это на 12,6% больше, чем годом ранее — 1 193 млн долларов.

В течение 2020 года объем переводов трудовых мигрантов в Украину составил 12,121 млрд долларов. Это на $200 миллионов больше, чем в 2019 году.

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