Европе предлагают хранить газ в Украине — Finance.ua

Европе предлагают хранить газ в Украине Сегодня 10:15 — Энергетика

Украина предложила странам Европы хранить газ в украинских подземных хранилищах.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Минэнерго напомнил, что не все европейские страны располагают собственными хранилищами, чтобы надежно обеспечить население и промышленность.

"Украина как председательствующий в 2022 году участник Energy Community готова подставить свое плечо и стать надежным партнером Европы в обеспечении устойчивого газоснабжения в этом отопительном сезоне. Наши ПХГ — крупнейшие в Европе и мы предлагаем их для хранения запасов газа европейских стран.

Тем более, что условия хранения в Украине — едва ли не самые оптимальные в Европе. Уже неоднократно говорил, что Украина может внести (и внесет) мощный вклад в обеспечение энергетической безопасности и независимости Европы", — заявил Герман Галущенко, министр энергетики Украины

Галущенко отметил, что газовые хранилища Европы должны быть заполнены на 80% до 1 ноября 2022 года согласно решению европейских органов власти. Это показывает, что Европа реально оценивает угрозы и риски следующей зимы в условиях энергетической агрессии со стороны рф, направленной не только против Украины, но и против всего европейского континента.

Напомним, Европейский союз одобрил новый Регламент по хранению газа. Этот документ признает газохранилища критически важной инфраструктурой и обязывает страны-члены заполнить их на 80% до 1 ноября.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.