Европарламент в резолюции по Украине призвал остановить скандальную реформу градостроительства — Finance.ua
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Европарламент в резолюции по Украине призвал остановить скандальную реформу градостроительства

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Европейский парламент в принятой в четверг резолюции в поддержку скорейшего вступления Украины в НАТО содержится призыв к президенту Владимиру Зеленскому не подписывать скандальный законопроект № 5655 о реформе градостроительства.
Как сообщает «Европейская правда», на это обратило внимание Движение ЧЕСТНО.
Пункт 17 принятой резолюции «предостерегает против использования будущих мер по восстановлению способом, который был бы выгоден отдельным группам интересов за счет равных правил игры и прозрачности».
«(Европарламент. — Ред.) призывает президента Зеленского не подписывать законопроект № 5655 о градостроительной деятельности», — говорится в тексте.
Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности 13 декабря 2022 года. Документ был принят почти минимально необходимым количеством голосов — 228 против 226.
Документ, который должен создать прозрачную систему градостроительного контроля и решить проблемы в области строительства, увеличивает полномочия Министерства развития громад и территорий и передает ему несвойственные функции, которые ранее выполняла Государственная архитектурно-строительная инспекция.
По материалам:
Економічна Правда
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