Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа — Finance.ua

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Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

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Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
На сегодняшнем заседании Европарламент поддержал резолюцию, признающую ужасающие события 30-х годов прошлого столетия геноцидом украинского народа. Документ поддержали 507 депутатов, «против» проголосовали — 12, воздержались — 17.
Принятая резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.
«Европейский парламент... признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный умышленными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинцев и существенно подорвали основы украинского общества», — говорится в сообщении.
Кроме того, европейские парламентарии осудили действия россии, которая продолжает агрессивную войну против Украины, нарушает территориальную целостность, суверенитет, стремится ликвидировать как государство, разворовывает зерновые хранилища и препятствует экспорту.
Принятую резолюцию передадут Верховной Раде, президенту, правительству Украины, главе дипломатии ЕС, Европейскому совету и комиссии, странам-членам, ООН, ОБСЕ, а также российскому президенту, правительству и парламенту.
По материалам:
Укрінформ
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