Европарламент предлагает увеличить помощь Украине в бюджете ЕС на 2023 год — Finance.ua
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Европарламент предлагает увеличить помощь Украине в бюджете ЕС на 2023 год

Казна и Политика
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Европарламент предлагает увеличить помощь Украине в бюджете ЕС на 2023 год
Европарламент предлагает увеличить помощь Украине в бюджете ЕС на 2023 год
Европейский парламент в среду проголосовал за резолюцию о предложениях по бюджету Европейского Союза на 2023 год, в которой, в частности, предлагает увеличить расходы на помощь Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.
Евродепутаты отклонили почти все сокращения, предложенные Советом ЕС на сумму более 1,6 млрд евро, и тем самым обновили проект бюджета до уровня, предложенного Европейской комиссией.
В контексте поддержки Украины Европарламент предложил увеличить бюджет ЕС на 853 миллиона евро, чтобы увеличить финансирование инициатив, направленных на поддержку украинских беженцев и оказание им гуманитарной помощи.
Также предлагается увеличить бюджет инструмента соседства, развития и международного сотрудничества с южными и восточными соседями ЕС (на 162 миллиона евро) и Европейского оборонного фонда и военной мобильности (на 80 миллионов евро).
Кроме того, на 553 миллиона евро Европарламент предлагает увеличить финансирование инициатив в сфере энергетики и климата, а дополнительные 225 миллионов евро — на программы по преодолению пандемии коронавируса и ее последствий.
Теперь Совет Евросоюза должен снова рассмотреть проект бюджета на 2023 год, пока не согласует свои позиции с евродепутатами.
Напомним, ранее Совет ЕС принял решение о создании Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, а также предоставлению еще 500 миллионов евро в рамках программы военной помощи Украины, доведя соответствующую помощь до 3,1 миллиарда евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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