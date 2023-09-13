Европарламент поддержал механизм оборонных закупок: что это значит для Украины — Finance.ua

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Европарламент поддержал механизм оборонных закупок: что это значит для Украины

Мир
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Европарламент поддержал механизм оборонных закупок: что это значит для Украины
Европарламент поддержал механизм оборонных закупок: что это значит для Украины
Европарламент проголосовал за новый механизм, который должен укрепить оборонную промышленность и помочь странам-членам в модернизации вооружений.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Депутаты Европарламента поддержали Закон об усилении европейской оборонной промышленности из-за общих закупок (EDIRPA).
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Таким образом, будет установлен краткосрочный инструмент для укрепления европейской оборонной промышленности посредством совместных закупок до 31 декабря 2025 года. Это поможет странам-членам ЕС удовлетворить свои неотложные и критические оборонные потребности, которые обострились из-за поставок оборонной продукции в Украину.
Отмечается, что бюджет инструмента составит 300 млн евро. В совместных закупках должны участвовать не менее трех стран-членов ЕС. Они также должны быть открыты для участия членов Европейской ассоциации свободной торговли.
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При этом страны могут договориться покупать товары военного назначения совместно с Украиной и Молдовой.
Финансовый вклад ЕС в каждое действие будет ограничен 15% оценочной стоимости совместного контракта. Но этот предел может быть повышен до 20%, если Украина или Молдова получают дополнительные объемы оборонной продукции.
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«Это голосование знаменует собой исторический момент для обороны ЕС, создавая первый инструмент ЕС для совместных закупок государств-членов. Это поможет им пополнить свои запасы, повысить оперативную совместимость между нашими вооруженными силами, укрепить нашу промышленность и будет содействовать нашей непоколебимой поддержке Украины», — заявил содокладчик комитета по иностранным делам Михаэль Галер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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