Европарламент одобрил выделение €5 миллиардов макрофинансовой помощи для Украины — Finance.ua

Европарламент одобрил выделение €5 миллиардов макрофинансовой помощи для Украины
Европейский парламент одобрил выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.
«За» соответствующее решение проголосовали 534 евродепутата, против — 30, воздержались — 26.
В частности, депутаты ЕП дали «зеленый свет» предоставлению 5 млрд евро макрофинансового кредита, чтобы помочь Украине удовлетворить ее острые макрофинансовые потребности, вызванные российским вторжением.
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Это второй и самый крупный транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму 9 млрд евро, из которого уже 1 млрд было выделено Украине.
Напомним, впервые Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро в 2022 году 18 мая.
Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине в начале августа. Однако дальше в ЕС разгорелись споры между государствами-членами насчет обеспечения оставшихся 8 млрд евро и выделение помощи затянулось.
Впоследствии стало известно, что все государства-члены ЕС кроме Венгрии согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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