Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген

24
Европейский парламент сегодня, 10 ноября, одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне, что влечет за собой отмену внутреннего пограничного контроля между страной и ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
«Хорватия готова присоединиться к Шенгенской зоне свободного передвижения. Она выполнила все необходимые условия. Уверен, что это будет еще одна история успеха европейской интеграции», — сказал депутат Европарламента Пауло Рангель.
Он также призвал государства-члены ЕС как можно быстрее дать зеленый свет присоединению Хорватии к Шенгенской зоне для отмены внутреннего пограничного контроля до конца этого года.
По его словам, предоставление Хорватии статуса Шенгенской зоны, а также включение Румынии и Болгарии в Шенген посылает сильный сигнал Западным Балканам об их будущих устремлениях в ЕС.
Окончательное официальное решение об отмене внутреннего контроля для Хорватии теперь должно быть принято единогласно входящими в Шенгенскую зону государствами-членами ЕС.
Ранее мы писали, что Хорватия поможет разминировать Луганскую область, однако на это уйдет минимум 10 лет.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.