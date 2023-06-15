Европарламент одобрил проект закона о регулировании искусственного интеллекта — Finance.ua

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Европарламент одобрил проект закона о регулировании искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Европарламент одобрил проект закона о регулировании искусственного интеллекта
Европарламент одобрил проект закона о регулировании искусственного интеллекта
Европейский парламент в среду, 14 июня, одобрил проект будущего закона о регулировании правил в сфере искусственного интеллекта. Это будет первый в мире закон, регулирующий ИИ.
Об этом сообщает издание DW.
После одобрения плана законодатели начнут переговоры с 27 странами-членами ЕС по поводу окончательного варианта закона.
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Издание отмечает, что закон сможет вступить в силу не ранее 2026 года, что заставит Евросоюз настаивать на заключении добровольных временных пактов с технологическими компаниями.
Закон будет регулировать ИИ в соответствии с уровнем риска: чем выше он для прав или здоровья людей, тем больше обязательств. Список высокого риска включает в себя искусственный интеллект в образовании, критической инфраструктуре, общественном порядке и управлении миграцией.
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Особые требования будут предъявляться к генеративным системам, таким как ChatGPT и DALL-E, которые способны создавать текст, изображения, аудио и медиафайлы. Они должны информировать пользователей о том, что контент был создан машиной, а не человеком.

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По материалам:
НВ
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