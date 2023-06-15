Европарламент одобрил проект закона о регулировании искусственного интеллекта — Finance.ua

Европарламент одобрил проект закона о регулировании искусственного интеллекта Сегодня 11:47 — Технологии&Авто

Европарламент одобрил проект закона о регулировании искусственного интеллекта

Европейский парламент в среду, 14 июня, одобрил проект будущего закона о регулировании правил в сфере искусственного интеллекта. Это будет первый в мире закон, регулирующий ИИ.

Об этом сообщает издание DW.

После одобрения плана законодатели начнут переговоры с 27 странами-членами ЕС по поводу окончательного варианта закона.

Издание отмечает, что закон сможет вступить в силу не ранее 2026 года, что заставит Евросоюз настаивать на заключении добровольных временных пактов с технологическими компаниями.

Закон будет регулировать ИИ в соответствии с уровнем риска: чем выше он для прав или здоровья людей, тем больше обязательств. Список высокого риска включает в себя искусственный интеллект в образовании, критической инфраструктуре, общественном порядке и управлении миграцией.

Особые требования будут предъявляться к генеративным системам, таким как ChatGPT и DALL-E, которые способны создавать текст, изображения, аудио и медиафайлы. Они должны информировать пользователей о том, что контент был создан машиной, а не человеком.

НВ По материалам:

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