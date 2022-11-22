Европарламент одобрил обновленные правила защиты критической инфраструктуры ЕС — Finance.ua
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Европарламент одобрил обновленные правила защиты критической инфраструктуры ЕС

Мир
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Европарламент одобрил обновленные правила защиты критической инфраструктуры ЕС
Европарламент одобрил обновленные правила защиты критической инфраструктуры ЕС
Европарламент финально одобрил обновленные правила по улучшению защиты критической инфраструктуры стран Евросоюза.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы, которое есть в распоряжении «Европейской правды».
«За» проголосовали 595 депутатов, «против» — 17, воздержались — 24.
Обновленные правила гармонизируют определение критической инфраструктуры, чтобы оно было взаимосовместимо для разных стран блока.
Законодательство охватывает 11 сфер — энергетику, транспорт, инфраструктуру банковской системы и финансовых рынков, цифровую инфраструктуру, водоснабжение и водоотвод, всю цепочку пищевой промышленности, инфраструктуру системы здравоохранения, госучреждений, и ужесточает требования по оценке рисков и отчетности об агентах, которых считают принадлежащими к критической инфраструктуре.
Согласно новым правилам, страны-члены должны одобрить национальные стратегии устойчивости и поддерживать трансграничную коммуникацию по этим вопросам определенным образом.
Для обеспечения прозрачности агенты, считающиеся частью критической инфраструктуры, должны информировать национальные органы власти о любых инцидентах или проблемах, а органы власти — сообщать об этом общественности, если это представляет общественный интерес.
В предыдущей редакции директивы о критической инфраструктуре в общую рамку европейских правил попадала только энергетическая инфраструктура и транспорт. Новое законодательство согласовано также с недавно принятой директивой о кибербезопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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