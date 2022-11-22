Европарламент одобрил обновленные правила защиты критической инфраструктуры ЕС — Finance.ua

Европарламент одобрил обновленные правила защиты критической инфраструктуры ЕС Сегодня 15:48 — Мир

Европарламент одобрил обновленные правила защиты критической инфраструктуры ЕС

Европарламент финально одобрил обновленные правила по улучшению защиты критической инфраструктуры стран Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, которое есть в распоряжении «Европейской правды».

«За» проголосовали 595 депутатов, «против» — 17, воздержались — 24.

Обновленные правила гармонизируют определение критической инфраструктуры, чтобы оно было взаимосовместимо для разных стран блока.

Законодательство охватывает 11 сфер — энергетику, транспорт, инфраструктуру банковской системы и финансовых рынков, цифровую инфраструктуру, водоснабжение и водоотвод, всю цепочку пищевой промышленности, инфраструктуру системы здравоохранения, госучреждений, и ужесточает требования по оценке рисков и отчетности об агентах, которых считают принадлежащими к критической инфраструктуре.

Согласно новым правилам, страны-члены должны одобрить национальные стратегии устойчивости и поддерживать трансграничную коммуникацию по этим вопросам определенным образом.

Для обеспечения прозрачности агенты, считающиеся частью критической инфраструктуры, должны информировать национальные органы власти о любых инцидентах или проблемах, а органы власти — сообщать об этом общественности, если это представляет общественный интерес.

В предыдущей редакции директивы о критической инфраструктуре в общую рамку европейских правил попадала только энергетическая инфраструктура и транспорт. Новое законодательство согласовано также с недавно принятой директивой о кибербезопасности.

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Європейська правда По материалам:

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