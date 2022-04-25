Европа возобновила закупку нефти в ОАЭ для замены российской — Reuters — Finance.ua
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Европа возобновила закупку нефти в ОАЭ для замены российской — Reuters

Сегодня 12:23Энергетика
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Французская TotalEnergies зафрахтовала танкер для отгрузки нефти из Объединенных Арабских Эмиратов в начале мая в Европу. Это первые поставки через два года.
Об этом сообщает Reuters.
CSSSA, судоходное подразделение TotalEnergies, зафрахтовало танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки 1 млн баррелей сырой нефти Murban из порта Джебель-Данна для Великобритании 1-3 мая.
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Нефть Das из Абу-Даби последний раз отгружалась для Италии в мае 2020 года.
Окно для ближневосточной нефти, направляющейся в Европу, открылось после того, как европейские покупатели отказались от российской нефти после вторжения рф в Украину.
Ожидается, что в ближайшие месяцы в Европу будет отправлено больше партий сырой нефти из Абу-Даби, чтобы компенсировать поставки российской нефти, поскольку Евросоюз готовит новые санкции по импорту российской нефти, говорят трейдеры. Это, возможно, приведет к перенаправлению некоторых поставок дальше от Азии.
По словам одного из трейдеров, глобальный торговый поток «перестраивается», чтобы реагировать на изменения в поставках российской нефти.
ЕС готовит «умные санкции» против импорта российской нефти, сообщает The Times со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
россия — крупнейший поставщик нефти в Европу, в 2020 году она обеспечила 26% импортируемой нефти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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