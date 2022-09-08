Европа получила первый плавучий LNG-терминал — Finance.ua

Европа получила первый плавучий LNG-терминал Сегодня 22:36 — Аграрный рынок

Европа получила первый плавучий LNG-терминал, Фото: EemsEnergyTerminal

В порт Эмсхавен на севере Нидерландов прибыли две плавучие установки (FSRU) для регазификации сжиженного газа (СПГ). Они будут работать как один терминал под названием EemsEnergyTerminal.

Полноценный запуск терминала намечен на середину сентября, но уже на этой неделе он примет первую партию газа на переработку.

EemsEnergyTerminal надеется до конца года переработать 18 партий сжиженного газа.

В свою очередь Bloomberg сообщается, что установки FSRU Golar Igloo и Eemshaven LNG арендованы на пять лет. Это первый плавучий LNG-терминал из зафрахтованных европейскими государствами этой зимой.

FSRU обычно постоянно пришвартованы на берегу. Танкеры со сжиженным газом передают его на установку, которая превращает его в газообразное состояние. Такие суда быстрее, дешевле и экологичнее наземных установок, но их емкость намного ниже.

Германия, ранее получавшая большую часть газа через трубопроводы из россии, активно инвестирует в подобные терминалы. Она зафрахтовала пять FSRU, еще два берут в аренду частные компании. Три судна должны начать работу уже этой зимой.

Италия, Франция и страны Балтии также планируют или изучают возможность импорта сжиженного газа с помощью плавучих терминалов.

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