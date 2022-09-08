Европа получила первый плавучий LNG-терминал — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европа получила первый плавучий LNG-терминал

Аграрный рынок
62
Европа получила первый плавучий LNG-терминал
Европа получила первый плавучий LNG-терминал, Фото: EemsEnergyTerminal
В порт Эмсхавен на севере Нидерландов прибыли две плавучие установки (FSRU) для регазификации сжиженного газа (СПГ). Они будут работать как один терминал под названием EemsEnergyTerminal.
Полноценный запуск терминала намечен на середину сентября, но уже на этой неделе он примет первую партию газа на переработку.
EemsEnergyTerminal надеется до конца года переработать 18 партий сжиженного газа.
В свою очередь Bloomberg сообщается, что установки FSRU Golar Igloo и Eemshaven LNG арендованы на пять лет. Это первый плавучий LNG-терминал из зафрахтованных европейскими государствами этой зимой.
FSRU обычно постоянно пришвартованы на берегу. Танкеры со сжиженным газом передают его на установку, которая превращает его в газообразное состояние. Такие суда быстрее, дешевле и экологичнее наземных установок, но их емкость намного ниже.
Германия, ранее получавшая большую часть газа через трубопроводы из россии, активно инвестирует в подобные терминалы. Она зафрахтовала пять FSRU, еще два берут в аренду частные компании. Три судна должны начать работу уже этой зимой.
Италия, Франция и страны Балтии также планируют или изучают возможность импорта сжиженного газа с помощью плавучих терминалов.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.