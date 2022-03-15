Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний рф — Finance.ua

Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний рф

Сегодня 19:13 — Фондовый рынок

Европейское агентство по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA) лишило российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран ЕС.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что без сертификата летной годности самолет не может выполнять полеты. Документ выдает орган гражданской авиации той страны, где самолет зарегистрирован.

«Перечисленные в списке компании не могут пользоваться возможностями, предоставляемыми сертификатами, до того момента, пока действие данных сертификатов не будет восстановлено», — говорится в сообщении.

В списке, в частности, значатся «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Газпром-Авиа», «Уральские авиалинии» и другие компании. «россия», Utair, «Победа», Red Wings, IFly, Nord Wind, «Якутия», «Ямал», «Алроса», «Авиастар-ТУ», ОАО «Государственная компания 224 летный авиаотряд», корпорация «Иркут», компании «Туполев» и «Бериев».

Также сертификаты аннулированы для учебных центров, авиации МЧС рф, а также сервисных компаний, выполняющих техобслуживание самолетов в россии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью