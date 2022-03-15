Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний рф — Finance.ua
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Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний рф

Сегодня 19:13Фондовый рынок
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Европейское агентство по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA) лишило российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран ЕС.
Об этом говорится в заявлении регулятора.
Отмечается, что без сертификата летной годности самолет не может выполнять полеты. Документ выдает орган гражданской авиации той страны, где самолет зарегистрирован.
«Перечисленные в списке компании не могут пользоваться возможностями, предоставляемыми сертификатами, до того момента, пока действие данных сертификатов не будет восстановлено», — говорится в сообщении.
В списке, в частности, значатся «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Газпром-Авиа», «Уральские авиалинии» и другие компании. «россия», Utair, «Победа», Red Wings, IFly, Nord Wind, «Якутия», «Ямал», «Алроса», «Авиастар-ТУ», ОАО «Государственная компания 224 летный авиаотряд», корпорация «Иркут», компании «Туполев» и «Бериев».
Также сертификаты аннулированы для учебных центров, авиации МЧС рф, а также сервисных компаний, выполняющих техобслуживание самолетов в россии.
По материалам: Центр транспортних стратегій
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