Европа хорошо подготовилась к зиме без российского газа — Goldman Sachs — Finance.ua
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Европа хорошо подготовилась к зиме без российского газа — Goldman Sachs

Энергетика
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Европа хорошо подготовилась к зиме без российского газа — Goldman Sachs
Европа хорошо подготовилась к зиме без российского газа — Goldman Sachs
В инвестиционной компании Goldman Sachs считают, что страны Европы успешно переживут зиму без российского газа.
Об этом сообщает Investing.
Отмечается, что в своих примечаниях клиентам аналитики Goldman Sachs сообщили, что они ожидают падения цен на газ для стран северо-западной Европы до 100 евро за мегаватт-час в первом квартале следующего года, что почти вдвое меньше нынешнего уровня.
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Прогнозы экспертов Goldman Sachs основываются на том, что Европа хорошо подготовилась к сезону пикового спроса, заполнив хранилища быстрее обычного благодаря агрессивным закупкам на мировом рынке сжиженного природного газа, которым она заменяет больше не поступающие объемы через российские трубопроводы.
Кроме того, отмечают они, резкий рост цен на спотовом рынке этим летом уже привел к значительному сокращению спроса на газ, особенно со стороны промышленных клиентов, поэтому потребление газа в Европе в этом году будет меньше, чем в предыдущие годы.
В Goldman Sachs подчеркнули, что высокие объемы хранения газа в начале сезона позволят накопить в них больше «голубого топлива», чем обычно, добавив, что по их ожиданиям газохранилища ЕС все еще будут заполнены на 20% на конец марта следующего года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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