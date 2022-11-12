Европа готовится к новой волне украинских беженцев с приближением зимы — Finance.ua

Европа готовится к новой волне украинских беженцев с приближением зимы Сегодня 22:14 — Мир

Европа готовится к новой волне украинских беженцев с приближением зимы

Из-за атак рф на объекты энергетической инфраструктуры в Украине Восточная Европа готовится к новой волне украинских беженцев с приближением зимы.

Об этом пишет Reuters.

Страны Восточной Европы готовятся снова открыть центры приема и пополняют запасы продуктов питания в ожидании возможного нового всплеска украинских беженцев, поскольку близится зима, а россия атакует энергосеть и теплоцентрали Украины.

Отмечается, что около 6,9 миллиона человек считаются в Украине внутренними переселенцами, и часто они живут в очень тяжелых условиях.

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Сейчас фиксируется увеличение перемещения украинцев через границы, поэтому благотворительные организации усиливают подготовку.

«Рост числа беженцев ощущается. В настоящее время увеличение составляет 15%», — сказал Роман Дохович, координатор помощи восточно-словацкому городу Кошице.

По его словам, в последние недели Кошице предоставляет жилье примерно 60 людям ежедневно, но готовится увеличить их количество до 1000 в течение 48 часов, если это будет необходимо.

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Ежедневно на железнодорожную станцию Захонь в Венгрии прибывает около 300-500 украинцев, что в десять раз больше, чем до активизации российских бомбардировок городов Украины.

Как отмечают благотворительные организации, этот показатель пока ниже 1000 человек в день, как было весной, но ожидается, что проблемы с электроэнергией в Украине приведут к увеличению цифры в ближайшие недели.

В польском Перемышле также говорят о необходимости подготовиться к зиме, которая может быть сложной и привести к новой волне беженцев, хотя сейчас увеличения их количества там не наблюдается.

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