Европа готовится к новой волне украинских беженцев с приближением зимы — Finance.ua

Европа готовится к новой волне украинских беженцев с приближением зимы
Из-за атак рф на объекты энергетической инфраструктуры в Украине Восточная Европа готовится к новой волне украинских беженцев с приближением зимы.
Об этом пишет Reuters.
Страны Восточной Европы готовятся снова открыть центры приема и пополняют запасы продуктов питания в ожидании возможного нового всплеска украинских беженцев, поскольку близится зима, а россия атакует энергосеть и теплоцентрали Украины.
Отмечается, что около 6,9 миллиона человек считаются в Украине внутренними переселенцами, и часто они живут в очень тяжелых условиях.
Сейчас фиксируется увеличение перемещения украинцев через границы, поэтому благотворительные организации усиливают подготовку.
«Рост числа беженцев ощущается. В настоящее время увеличение составляет 15%», — сказал Роман Дохович, координатор помощи восточно-словацкому городу Кошице.
По его словам, в последние недели Кошице предоставляет жилье примерно 60 людям ежедневно, но готовится увеличить их количество до 1000 в течение 48 часов, если это будет необходимо.
Ежедневно на железнодорожную станцию Захонь в Венгрии прибывает около 300-500 украинцев, что в десять раз больше, чем до активизации российских бомбардировок городов Украины.
Как отмечают благотворительные организации, этот показатель пока ниже 1000 человек в день, как было весной, но ожидается, что проблемы с электроэнергией в Украине приведут к увеличению цифры в ближайшие недели.
В польском Перемышле также говорят о необходимости подготовиться к зиме, которая может быть сложной и привести к новой волне беженцев, хотя сейчас увеличения их количества там не наблюдается.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐
Поделиться новостью