Европа готова к зиме без российского газа — Bloomberg Сегодня 19:47 — Энергетика

Европа готова к зиме без российского газа — Bloomberg

Европа может импортировать почти на 40% больше сжиженного газа, чем в прошлом году, за счет чего удастся компенсировать полную остановку поставок газа из россии.

Об этом свидетельствуют данные BloombergNEF

В отчете BNEF указывается, что регион может импортировать почти на 40% больше СПГ в течение предстоящей зимы, чем в прошлом году. А также увеличить закупки следующим летом примерно на 14%, чтобы восстановить утраченные запасы.

Следовательно, несмотря на падение спроса из-за высоких цен на энергоносители, этих поставок достаточно, чтобы покрыть полную остановку потоков российских трубопроводов с 1 октября.

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Чтобы получить дополнительное топливо, европейским покупателям придется покупать на спотовом рынке на 90% больше СПГ, чем они обеспечили по долгосрочным контрактам, что еще больше усилит конкуренцию с Азией. Это поддержит резко возросшие мировые цены на газ после того, как Европа пыталась уменьшить свою зависимость от россии из-за того, как ее крупнейший поставщик — россия — вторглась в Украину в конце февраля.

«Повышенные спотовые цены на СПГ сохранятся, поскольку Европе нужно поддерживать свое влияние на все имеющиеся поставки СПГ, оставляя очень мало для Азии», — говорится в BNEF.

Китай и развивающиеся азиатские рынки, вероятно, будут наблюдать снижение импорта, добавляет он.

Економічна Правда По материалам:

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