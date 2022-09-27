Европа готова к зиме без российского газа — Bloomberg — Finance.ua
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Европа готова к зиме без российского газа — Bloomberg

Энергетика
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Европа готова к зиме без российского газа — Bloomberg
Европа готова к зиме без российского газа — Bloomberg
Европа может импортировать почти на 40% больше сжиженного газа, чем в прошлом году, за счет чего удастся компенсировать полную остановку поставок газа из россии.
Об этом свидетельствуют данные BloombergNEF.
В отчете BNEF указывается, что регион может импортировать почти на 40% больше СПГ в течение предстоящей зимы, чем в прошлом году. А также увеличить закупки следующим летом примерно на 14%, чтобы восстановить утраченные запасы.
Следовательно, несмотря на падение спроса из-за высоких цен на энергоносители, этих поставок достаточно, чтобы покрыть полную остановку потоков российских трубопроводов с 1 октября.
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Чтобы получить дополнительное топливо, европейским покупателям придется покупать на спотовом рынке на 90% больше СПГ, чем они обеспечили по долгосрочным контрактам, что еще больше усилит конкуренцию с Азией. Это поддержит резко возросшие мировые цены на газ после того, как Европа пыталась уменьшить свою зависимость от россии из-за того, как ее крупнейший поставщик — россия — вторглась в Украину в конце февраля.
«Повышенные спотовые цены на СПГ сохранятся, поскольку Европе нужно поддерживать свое влияние на все имеющиеся поставки СПГ, оставляя очень мало для Азии», — говорится в BNEF.
Китай и развивающиеся азиатские рынки, вероятно, будут наблюдать снижение импорта, добавляет он.
По материалам:
Економічна Правда
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