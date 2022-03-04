Еврокомиссия анонсировала остановку трансграничного сотрудничества с Россией и Беларусью — Finance.ua

Еврокомиссия анонсировала остановку трансграничного сотрудничества с Россией и Беларусью

Сегодня 11:31

Европейская комиссия приостанавливает трансграничное сотрудничество и транснациональное сотрудничество с Россией и Беларусью. Причина такого решения — российская агрессия против Украины.

«Российская военная агрессия является вопиющим нарушением Устава ООН, международного права и основанного на правилах порядка. Приостановка всех трансграничных и транснациональных программ и платежей в Россию и Беларусь и, в то же время, усиление поддержки Украины — это конкретное выражение солидарности европейской политики и политики сплочения с украинским народом», — заявила член Еврокомиссии по вопросам сплочения и реформам Элиза Феррейра.

По ее словам, дальнейшие платежи в Россию или Беларусь производиться не будут. Приостановление немедленно вступает в силу. Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляет 178 миллионов евро, а общее финансирование ЕС для двух программ с Беларусью составляет 257 миллионов евро.

В документе отмечается, что регламент по программам трансграничного сотрудничества предусматривает приостановку «в случаях нарушения международного права, прав человека, демократических принципов и верховенства закона».

«Сотрудничество с обеими странами по программам в рамках нового периода программирования 2021-2027 годов также приостановлено», — говорится в сообщении.

Рано утром 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, школы и детские сады.

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