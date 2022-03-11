Еврокомиссия выплатила Украине 300 миллионов евро — Finance.ua

Еврокомиссия выплатила Украине 300 миллионов евро

Сегодня 16:42 — Казна и Политика

Еврокомиссия выплатила Украине 300 миллионов евро

Европейская комиссия выплатила Украине 300 миллионов евро в рамках новой экстренной макрофинансовой помощи.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге Twitter

«Путинская война оказывает жестокое военное и экономическое давление на храбрых людей Украины. Европа неизменно их поддерживает», — подчеркнула она.

«Сегодня мы выплатили 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи», — заявила президент ЕК.

По ее словам, это первый платеж из пакета в 1,2 миллиарда евро.

«Соответственно следующие впереди», — отметила она.

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