Еврокомиссия выплатила Украине 300 миллионов евро — Finance.ua

Еврокомиссия выплатила Украине 300 миллионов евро
Сегодня 16:42 — Казна и Политика Еврокомиссия выплатила Украине 300 миллионов евро
Европейская комиссия выплатила Украине 300 миллионов евро в рамках новой экстренной макрофинансовой помощи.
Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге Twitter.
«Путинская война оказывает жестокое военное и экономическое давление на храбрых людей Украины. Европа неизменно их поддерживает», — подчеркнула она.
«Сегодня мы выплатили 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи», — заявила президент ЕК.
По ее словам, это первый платеж из пакета в 1,2 миллиарда евро.
«Соответственно следующие впереди», — отметила она.
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