Еврокомиссия выделяет Украине 2,5 млрд евро (обновлено) — Finance.ua

Еврокомиссия выделяет Украине 2,5 млрд евро (обновлено) Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Еврокомиссия выделяет Украине 2,5 млрд евро (обновлено)

Европейская комиссия приняла решение выделить Украине еще 2,5 миллиарда евро. Их потратят на восстановление страны.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она также сказала, что Еврокомиссия планирует предусмотреть 18 млрд евро для Украины на 2023 год, финансирование будет выплачиваться регулярно.

«Для срочного ремонта и быстрого восстановления, что ведет к успешной реконструкции, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — написала она.

Как сообщили в Министерстве финансов Украины, сегодня, 22 ноября 2022 года, Украина получила второй транш на сумму 2,5 млрд евро в рамках текущей исключительной восьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС.

Общее планируемое финансирование по данной программе составляет 5 млрд евро.

«Мы искренне благодарны Европейскому Союзу за предоставленную Украине финансовую поддержку. Полученные средства в значительной степени помогут обеспечить срочные расходы Государственного бюджета и поддержать экономическую стабильность в государстве», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи ЕС, начиная с 24 февраля и по сей день, достигает 6,7 млрд евро.

Предполагается, что последний транш в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи Украина получит до конца этого года.

Что предшествовало

Еще в октябре стало известно, что лидеры стран Европейского Союза дали «зеленый свет» плану финансовой поддержки Украины на 1,5 миллиарда евро ежемесячно в течение 2023 года.

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Этот пакет финансовой помощи будет в значительной степени закрывать потребности Украины в финансировании на следующий год. Согласно принятому госбюджету, Украина ожидает в 2023-м расходы на уровне 72 млрд евро (2,58 трлн грн).

Впрочем, недавно министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не будет входить в общий пакет помощи от ЕС на 18 млрд евро. По его словам, Венгрия оказывает Украине другую помощь.

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