Еврокомиссия согласовала «защитную схему» Германии на €11 миллиардов — Finance.ua
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Еврокомиссия согласовала «защитную схему» Германии на €11 миллиардов

05.05.2022, 02:17Мир
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Еврокомиссия согласовала «защитную схему» Германии на €11 миллиардовЕврокомиссия согласовала «защитную схему» Германии на €11 миллиардов
Европейская комиссия объявила согласованную схему государственной поддержки Германии для предприятий и компаний, несущих потери в результате российского вторжения в Украину.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
«Европейская комиссия одобрила защитную схему Германии с бюджетом около 11 миллиардов евро в поддержку компаний в разных секторах в контексте российского вторжения в Украину. Эта схема была принята в соответствии с Временными кризисными правилами государственной помощи, которые были приняты Европейской комиссией 23 марта 2022 года», — говорится в сообщении.
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Согласно схеме, вводимой Германией, государственная помощь будет регулироваться на федеральном, региональном уровнях, а также на уровне местных администраций и будет осуществляться в форме финансовых гарантий по кредитам или субсидированным кредитам. Учитывая высокий уровень экономической неопределенности, эта схема должна обеспечить надлежащий уровень ликвидности для компаний, попавших в затруднительное положение и нуждающихся в помощи.
Предусмотренные меры могут осуществляться во всех секторах экономики, за исключением кредитных и финансовых институтов.
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«Эта схема позволит Германии ослабить экономическое влияние войны путина против Украины и поддержать компании в разных секторах, пострадавших от кризиса и экономических санкций. Мы продолжаем поддерживать Украину и ее народ. В то же время мы работаем со странами-членами, чтобы обеспечить введение национальных схем поддержки, которые должны осуществляться вовремя, скоординированно и эффективно, с одновременной защитой правового поля на Едином рынке», — отметила по этому поводу исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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