Еврокомиссия разрешила ФРГ многомиллиардную поддержку бизнеса — Finance.ua

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Еврокомиссия разрешила ФРГ многомиллиардную поддержку бизнеса

Мир
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Еврокомиссия разрешила ФРГ многомиллиардную поддержку бизнеса
Еврокомиссия разрешила ФРГ многомиллиардную поддержку бизнеса
Масштабная финансовая поддержка, которую правительство Германии намерено предоставить столкнувшимся с последствиями российской агрессии против Украины предприятиям, не нарушает правил Евросоюза.
Такое заявление сделала Еврокомиссия.
Берлин планирует выделить 49 миллиардов евро компаниям из разных сфер экономики на оплату счетов за газ и электричество, необходимых для их дальнейшей работы.
По оценке Еврокомиссии, эта мера поддержки является «уместной, пропорциональной и необходимой, чтобы избежать серьезных нарушений функционирования экономики одного из государств-членов ЕС».
Заявление Еврокомиссии было сделано на фоне критики со стороны некоторых других стран-членов ЕС, признавших политику Берлина по поддержке немецких предприятий несправедливой с точки зрения свободной конкуренции на внутреннем рынке Евросоюза.
В условиях войны россии против Украины и выросшего на этом фоне уровня инфляции ЕС разрешил в марте 2022 года правительствам государств-членов принимать временные протекционистские меры для защиты своих экономик.
На днях Международный валютный фонд предупредил ФРГ о необходимости срочной модернизации. По словам директора европейского департамента МВФ Альфреда Каммера, Германии необходима масштабная программа государственных инвестиций, чтобы сократить отставание во многих областях и стать привлекательной для бизнеса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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