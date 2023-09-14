Еврокомиссия проведет расследование против дешевых китайских электромобилей — Finance.ua

Еврокомиссия проведет расследование против дешевых китайских электромобилей Сегодня 20:36 — Технологии&Авто

Еврокомиссия проведет расследование против дешевых китайских электромобилей

Еврокомиссия начнет расследование в отношении китайских электромобилей, производство которых субсидируется Пекином.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Reuters

По ее словам, Еврокомиссия рассмотрит вопрос о том, следует ли вводить пошлину, чтобы оградить производителей Европейского Союза от более дешевого китайского импорта электромобилей, который, по ее словам, получает выгоду от чрезмерных государственных субсидий.

«Европа открыта для конкуренции. Не для гонки на дно», — сказала она.

Фон дер Ляйен, которая, как многие ожидают, будет баллотироваться на второй срок как глава исполнительной власти ЕС в следующем году, но еще не объявила о своих планах, пообещала сделать шаги, чтобы помочь ветроэнергетической отрасли Европы и облегчить бизнес для небольших компаний и решить проблему нехватки рабочей силы

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«Европа сделает все возможное, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество», — заявила она в Европейском парламенте в Страсбурге.

По ее словам, «в мире неопределенности Европа снова должна ответить на зов истории». Фон дер Ляйен отметила, что это касается широкого спектра политики, включая поддержку ЕС Украины, продвижение зеленой энергетики и защиту бизнеса от недобросовестной конкуренции.

Фон дер Ляен, возглавляющая исполнительную комиссию блока с конца 2019 года, также заявила, что назначит посланника, который поможет малым и средним предприятиям справиться с бюрократическими препятствиями и облегчить ведение бизнеса.

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