Еврокомиссия проведет расследование против дешевых китайских электромобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия проведет расследование против дешевых китайских электромобилей

Технологии&Авто
51
Еврокомиссия проведет расследование против дешевых китайских электромобилей
Еврокомиссия проведет расследование против дешевых китайских электромобилей
Еврокомиссия начнет расследование в отношении китайских электромобилей, производство которых субсидируется Пекином.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Reuters.
По ее словам, Еврокомиссия рассмотрит вопрос о том, следует ли вводить пошлину, чтобы оградить производителей Европейского Союза от более дешевого китайского импорта электромобилей, который, по ее словам, получает выгоду от чрезмерных государственных субсидий.
«Европа открыта для конкуренции. Не для гонки на дно», — сказала она.
Фон дер Ляйен, которая, как многие ожидают, будет баллотироваться на второй срок как глава исполнительной власти ЕС в следующем году, но еще не объявила о своих планах, пообещала сделать шаги, чтобы помочь ветроэнергетической отрасли Европы и облегчить бизнес для небольших компаний и решить проблему нехватки рабочей силы
Читайте также
«Европа сделает все возможное, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество», — заявила она в Европейском парламенте в Страсбурге.
По ее словам, «в мире неопределенности Европа снова должна ответить на зов истории». Фон дер Ляйен отметила, что это касается широкого спектра политики, включая поддержку ЕС Украины, продвижение зеленой энергетики и защиту бизнеса от недобросовестной конкуренции.
Фон дер Ляен, возглавляющая исполнительную комиссию блока с конца 2019 года, также заявила, что назначит посланника, который поможет малым и средним предприятиям справиться с бюрократическими препятствиями и облегчить ведение бизнеса.
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Выбрать полис ОСАГО 🚗

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.