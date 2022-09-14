Еврокомиссия представила предложения по сдерживанию цен на энергоносители — Finance.ua

Еврокомиссия представила предложения по сдерживанию цен на энергоносители Сегодня 15:16 — Энергетика

Еврокомиссия представила предложения по сдерживанию цен на энергоносители, www.reuters.com

Европейская комиссия обнародовала в среду, 14 сентября, ряд предложений по сдерживанию скачка цен на энергоносители, который поразил Европу после вторжения россии в Украину.

По словам президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, солидарность блока с Киевом будет «непоколебимой», пишет Reuters

«Никогда ранее этот парламент не обсуждал состояние нашего Союза во время войны, бушующей на европейской земле», — заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что «солидарность Европы с Украиной останется непоколебимой», «путин терпит неудачу, а Европа победит».

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Фон дер Ляйен, чьи предложения помочь европейским домохозяйствам и компаниям включают снятие сверхприбылей энергетических компаний и сокращение потребления электроэнергии по всему блоку, подчеркнула, что блок работает над защитой домохозяйств и предприятий. По ее словам, ЕК предложит меры от ограничения доходов производителей электроэнергии к принуждению компаний, работающих на ископаемом топливе, делиться прибылью, которую они получают от резкого роста цен на энергию.

«В настоящее время неправильно получать сверхвысокие рекордные доходы и прибыль от войны и за счет наших потребителей. В настоящее время прибыль необходимо разделить и направить тем, кто в ней больше всего нуждается», — сказала она.

В своей речи фон дер Ляйен подчеркнула, что санкции в отношении россии имеют реальное влияние и останутся в силе. Страну покинули около тысячи международных компаний. «российские военные берут чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить свою военную технику, потому что у них закончились полупроводники. российская промышленность в руинах», — говорит фон дер Ляйен.

Отметила президент ЕК и стремительное контрнаступление Украины и добавила, что «сейчас не время для блока смягчать свою позицию». Она отметила, что Европа диверсифицировала свою деятельность, отказавшись от российской энергетики, но москва по-прежнему «активно манипулировала» рынком, а цены на газ выросли более чем в 10 раз по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.

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