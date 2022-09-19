Еврокомиссия предложила урезать финансирование Венгрии на 65% — Finance.ua
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Еврокомиссия предложила урезать финансирование Венгрии на 65%

Мир
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Еврокомиссия предложила урезать финансирование Венгрии на 65%
Еврокомиссия предложила урезать финансирование Венгрии на 65%
Приостановку 65% (около €7,5 млрд) финансирования Венгрии по трем операционным программам в рамках политики сплоченности предлагает Еврокомиссия Совету ЕС.
«Это имеет целью обеспечить защиту бюджета ЕС и финансовых интересов Евросоюза от нарушений принципов верховенства права в Венгрии», — говорится в заявлении.
Еврокомиссия с 27 апреля 2022 года искала нарушения верховенства права, в том числе случаи коррупции, за период пребывания Виктора Орбана в должности премьер-министра Венгрии, и 22 августа направила свой отчет Будапешту, дополненный разъяснениями в письме от 13 сентября.
Вывод ЕК заключается в том, что предложенные корректирующие меры в принципе могли бы решить рассматриваемые проблемы, если они правильно детализированы в соответствующих законах и правилах и внедрены соответственно.
Евросовет должен в течение месяца принять окончательное решение по предложениям Еврокомиссии, а для этого необходимо большинство голосов стран-членов ЕС. В исключительных обстоятельствах этот период может быть продлен максимум на два месяца.
Венгрия обязалась исправить ситуацию и проинформировать Комиссию о выполнении ключевых шагов по реализации до 19 ноября.
На днях большинство депутатов Европарламента осудили попытки правительства Виктора Орбана по поводу подрыва основ демократии в Венгрии, приняв соответствующий отчет 15 сентября.
Европарламент запустил процедуру в рамках статьи 7 Договора о ЕС, чтобы сделать обзор событий в 12 сферах, вызывающих обеспокоенность парламента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
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