Еврокомиссия предложила упростить легальную миграцию в ЕС — Finance.ua

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Еврокомиссия предложила упростить легальную миграцию в ЕС

Сегодня 11:01Личные финансы
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Еврокомиссия предложила упростить легальную миграцию в ЕСЕврокомиссия предложила упростить легальную миграцию в ЕС
Еврокомиссия внесла предложение упростить легальную миграцию в ЕС. В пакет, принятый еврокомиссарами на своем заседании в среду, 27 апреля, входит и пилотный проект для украинцев, спасающихся в странах Евросоюза от российского вторжения.
Пакет предложений на пресс-конференции в Брюсселе представили вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, сообщает DW.
«Легальная миграция — это беспроигрышная ситуация, которая приносит пользу всем. Тем, кто хочет мигрировать, она дает возможность улучшить их условия жизни и построить лучшую жизнь, предоставляя нашим экономикам больше квалифицированных работников», — заявил Схинас.
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«С помощью этого пакета мы упрощаем процесс подачи заявок на проживание и работу в ЕС и улучшение прав резидентов и членов их семей. Я уверена, что мы предлагаем надежный путь привлечения новых талантов в ЕС для сегодня и завтра», — добавила Йоханссон.

Еврокомиссия предлагает изменить правила вида на жительство

В пакет вошли проекты изменений двух директив ЕС — о временном и постоянном виде на жительство.
Что касается временного вида на жительство, то Еврокомиссия предлагает разрешить подаваться на нее не только с территории страны ЕС, где человек хочет работать, но также и из страны своего происхождения. На рассмотрение этого заявления сейчас отведено четыре месяца. В Брюсселе предлагают включить в эти сроки выдачу визы, необходимой для въезда в это государство ЕС, а также проведение проверки на рынке труда.
Сейчас граждане третьих стран с временным видом на жительство не могут менять работодателя. Еврокомиссия считает, что это ограничение следует отменить. А в случае потери работы, вид на жительство должен действовать еще не менее трех месяцев, считают брюссельские чиновники.
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Бессрочный вид на жительство можно получить только после пяти лет проживания на территории ЕС — но только в одной стране. Еврокомиссия предлагает считать этот срок и в случае если человек переехал в другую страну объединения в течение этого периода. По мнению брюссельских чиновников, членам семей людей с постоянным видом на жительство следует упростить воссоединение семьи с предоставлением полного доступа к рынку труда.
Теперь эти проекты изменений будут рассмотрены Советом ЕС и Европарламентом.

Пилотный проект поиска талантов для беженцев из Украины

Еврокомиссия предложила инструменты для поиска специалистов для имеющихся вакансий. Речь идет о пуле талантов и партнерстве по талантам. Пул талантов — это платформа, на которой могут зарегистрироваться квалифицированные люди, живущие в третьих странах, но желающие работать в ЕС. Этот портал планируется запустить в середине 2023 года.
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А уже этим летом Еврокомиссия хочет запустить пилотный проект пула талантов для украинцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе. Сейчас это около 3,8 миллионов человек. Украинцы смогут зарегистрироваться на портале, где будут указывать свои квалификации. Это поможет работодателям искать работников.
Что касается партнерств в отношении талантов, то Еврокомиссия намерена запустить первые из них — с Марокко, Тунисом и Египтом — до конца этого года.
Также Еврокомиссия предложила сделать цифровой процедуру получения шенгенской визы. Это позволит подавать заявку на получение визы и оплачивать визовый сбор онлайн. В Брюсселе хотят, чтобы новая система заработала в 2026 году.

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По материалам: Корреспондент.net
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