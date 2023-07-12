Еврокомиссия поддержала строительную реформу в Украине — Минвосстановления Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Еврокомиссия поддержала строительную реформу в Украине — Минвосстановления

Европейская комиссия поддерживает намерения Украины реформировать строительную отрасль в части цифровизации, увеличения прозрачности и борьбы с коррупцией.

Об этом во время встречи с украинской делегацией заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения Герт Ян Купман, сообщает пресс-служба Минвосстановления.

По данным ведомства, с депутатами Европарламента и представителями Еврокомиссии обсудили ряд актуальных вопросов восстановления и реформы градостроительства, в частности преимущества законопроекта 5655.

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Стороны обсудили участие Евросоюза в восстановлении Украины, улучшении прозрачности и подотчетности процесса восстановления, в частности, через имплементацию реформы градостроительства. По словам Александра Кубракова, перед Украиной стоят колоссальные вызовы восстановления и нужно как можно скорее провести реформы, обеспечивающие прозрачность и подотчетность проектов восстановления, создающие честный рынок и конкурентную среду, говорится в сообщении.

«Мы предлагаем системное решение для реформирования — закон 5655. Он закрепляет цифровизацию и автоматизацию как базовые направления изменений в строительной отрасли. Максимальное устранение человеческого фактора и повышение ответственности за незаконные решения позволит минимизировать коррупционные риски. Я благодарю европейских партнеров за возможность диалога о восстановлении с европейскими парламентариями. Важно услышать, что прозрачность и подотчетность — наши общие ценности в восстановлении Украины», — цитирует Кубракова пресс-служба.

По данным ведомства, в ходе разговора была отмечена эффективность первого этапа градостроительной реформы — внедрение электронной государственной системы в сфере строительства при поддержке проекта USAID/UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS».

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По данным аналитиков проекта, реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства составляет 1,5 миллиарда гривен в год, а экономия для Украинского государства — 9,6 миллиарда гривен.

По словам Герта Яна Купмана, он искренне поддерживает евроинтеграционные намерения Украины и намерения реформировать строительную отрасль.

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«Мы подтверждаем важность цифровизации и борьбы с коррупцией при сохранении децентрализации, которая способствует надлежащему управлению. Понятно, что новый и современный подход будет необходим для решения этого беспрецедентного масштаба проблем, связанных с восстановлением. Он должен опираться на плодотворное сотрудничество между разными заинтересованными сторонами на местном и центральном уровнях, включая органы власти, частный сектор и общественные организации. Мы призываем все заинтересованные стороны рассмотреть важные вопросы, которые все еще поднимают закон, как по сути, так и по процессу», — сказал Купман.

Также стороны обсудили поддержку закона 5655 среди небольших и средних общин Украины, которые начали частичное восстановление и нуждаются во внедрении цифровых инструментов подотчетности.

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УНІАН По материалам:

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