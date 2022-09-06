Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с россией — Finance.ua
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Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с россией

Мир
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Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с россией
Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с россией
Европейская комиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима для всех граждан рф. Теперь решение должен утвердить Европейский Совет.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В сообщении ЕК отмечается, что такие меры необходимо ввести, поскольку у россии не должно быть права на упрощение визового режима до тех пор, пока она ведет свою агрессивную войну против Украины.
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«Это означает, что российские граждане больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более продолжительным, дорогостоящим и сложным процессом получения визы», — подробно подчеркивают в ЕК.
В случае утверждения приостановки упрощенного визового режима:
  • визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро;
  • время обработки документов будет увеличено (стандартный срок, в течение которого консульства должны принять решение по заявлению о выдаче визы, увеличится с 10 до 15 дней. Этот срок может быть продлен максимум до 45 дней);
  • будут действовать жесткие правила при выдаче многократных шенгенских виз.
При этом в ведомстве отмечают, что для утверждения приостановки упрощенного визового режима с россией Европейский Совет должен поддержать соответствующее предложение Еврокомиссии.
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По данным портала Радио Свобода, новые визовые ограничения должны вступить в силу 12 сентября.
Следует отметить, что ЕС согласовал упрощенный визовый режим с россией еще в 2007 году. 25 февраля 2022 года его действие было прекращено в отношении российских чиновников. Сейчас же Евросоюз планирует, чтобы упрощенный визовый режим со страной-агрессором был прекращен полностью.

Российский экономический корабль, иди на ##

По материалам:
РБК-Україна
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