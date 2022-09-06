Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с россией — Finance.ua

Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с россией Сегодня 17:00 — Мир

Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с россией

Европейская комиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима для всех граждан рф. Теперь решение должен утвердить Европейский Совет.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии

В сообщении ЕК отмечается, что такие меры необходимо ввести, поскольку у россии не должно быть права на упрощение визового режима до тех пор, пока она ведет свою агрессивную войну против Украины.

«Это означает, что российские граждане больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более продолжительным, дорогостоящим и сложным процессом получения визы», — подробно подчеркивают в ЕК.

В случае утверждения приостановки упрощенного визового режима:

визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро;

время обработки документов будет увеличено (стандартный срок, в течение которого консульства должны принять решение по заявлению о выдаче визы, увеличится с 10 до 15 дней. Этот срок может быть продлен максимум до 45 дней);

будут действовать жесткие правила при выдаче многократных шенгенских виз.

При этом в ведомстве отмечают, что для утверждения приостановки упрощенного визового режима с россией Европейский Совет должен поддержать соответствующее предложение Еврокомиссии.

По данным портала Радио Свобода, новые визовые ограничения должны вступить в силу 12 сентября.

Следует отметить, что ЕС согласовал упрощенный визовый режим с россией еще в 2007 году. 25 февраля 2022 года его действие было прекращено в отношении российских чиновников. Сейчас же Евросоюз планирует, чтобы упрощенный визовый режим со страной-агрессором был прекращен полностью.

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