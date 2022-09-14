Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии — СМИ Сегодня 18:00

Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников ЕС.

Источники отметили, что Европейская комиссия планирует формализовать свою оценку в воскресенье. Затем в течение трех месяцев правительства ЕС примут окончательное решение.

Для утверждения предложения комиссии требуется квалифицированное большинство государств-членов.

Венгрия стала первой страной, которая стала объектом расследования по новым правилам, позволяющим ЕС наказывать членов, подрывающих его финансовые интересы. Еврокомиссия потратила месяцы на расследование эрозии верховенства права во время пребывания Виктора Орбана у власти.

Правительство Орбана, лишившееся доступа к финансированию ЕС в ожидании результатов расследования, надеется получить более 40 миллиардов евро в виде финансирования ЕС до 2027 года.

Недавно оно предложило создать агентство по борьбе с коррупцией и внести поправки в ряд законов, в частности, о государственных закупках, чтобы развеять опасения Еврокомиссии.

По словам одного из чиновников, комиссия планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время, чтобы он выполнил свои обещания обуздать коррупцию.

У Венгрии будет один месяц, чтобы действовать в соответствии с рекомендациями комиссии, но этот срок может быть продлен максимум до трех месяцев.

В четверг в Европарламенте обсудят и проголосуют за отчет о верховенстве права в Венгрии. Но ни один член правительства Венгрии, включая премьер-министра Виктора Орбана, не поедет в Брюссель.

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Економічна Правда По материалам:

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