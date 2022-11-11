Еврокомиссия пересмотрела прогноз ВВП еврозоны: в 2023 году рост экономики составит лишь 0,3% — Finance.ua

Еврокомиссия пересмотрела прогноз ВВП еврозоны: в 2023 году рост экономики составит лишь 0,3% Сегодня 20:19 — Мир

Еврокомиссия пересмотрела прогноз ВВП еврозоны: в 2023 году рост экономики составит лишь 0,3%

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на следующий год до 0,3%, по июльскому прогнозу ожидался рост в 1,4%.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Прогноз был пересмотрен в направлении уменьшения на фоне войны в Украине и инфляционного давления. В то же время прогноз на этот год улучшили с 2,6% до 3,2%.

«После сильного первого полугодия экономика Евросоюза вступила в гораздо более сложную фазу. ЕС входит в число наиболее подверженных рискам развитых экономик из-за географической приближенности к боевым действиям и большой зависимости от импорта российского газа», — отметили в ЕК.

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В 2024 году экономика еврозоны вырастет на 1,5%, а экономика Евросоюза — на 1,6%.

Напомним, обстрелы россиянами гражданской инфраструктуры и постоянные отключения света могут спровоцировать еще большее сокращение ВВП Украины в этом году, чем на ранее прогнозируемые 35%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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