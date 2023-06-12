Еврокомиссия отменила запрет на импорт 12 групп товаров из Украины – Стефанишина — Finance.ua

Еврокомиссия отменила запрет на импорт 12 групп товаров из Украины – Стефанишина Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Европейская комиссия 5 июня продлила ограничения на импорт шести видов украинской агропродукции, отменив запрет на ввоз других 11−12 групп товаров.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Укринформ со ссылкой на « Суспільне ».

«Мы считаем, что Европейская комиссия прислушалась к нам 5 июня, когда ограничения были продлены, они были продлены только на шесть видов продукции и отменены в отношении остальных 11 или 12 групп продукции», — сказала Стефанишина.

Она отметила, что на польско-украинской границе сегодня прекращена физическая блокировка и Украина сможет транспортировать продукцию через Польшу в другие страны.

По ее словам, в ближайшую неделю ожидается заседание координационной платформы, которая будет решать все вопросы с транзитом и с экспортом украинской продукции и с отменой этих запретов и вопросом компенсации ущерба.

Она подчеркнула, что потери от запрета на импорт составляют сотни миллионов евро.

«Это уже довольно длительный период времени, учитывая, что дополнительные ограничения, введенные до сентября, это сотни миллионов евро, которые потеряли наши компании, дополнительные доходы, которые мы недополучили, и, соответственно, последствия этих незаконных запретов», — сказала Ольга Стефанишина.

5 июня Еврокомиссия продлила ограничения на импорт украинской агропродукции до 15 сентября 2023 года. Ограничения будут касаться импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

Укрінформ По материалам:

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