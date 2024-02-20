Еврокомиссия открыла официальное производство против TikTok — Finance.ua

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Еврокомиссия открыла официальное производство против TikTok

Фондовый рынок
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Еврокомиссия открыла официальное производство против TikTok
Еврокомиссия открыла официальное производство против TikTok
Еврокомиссия открыла официальное производство против китайской соцсети TikTok в соответствии с Законом о цифровых услугах, чтобы проверить, достаточно ли эта платформа делает для защиты детей.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.
В нем отмечается, что защита несовершеннолетних является главным приоритетом Закона о цифровых услугах, так как платформа TikTok, охватывающая миллионы детей и подростков, должна полностью отвечать требованиям закона и уделять особое внимание защите несовершеннолетних в Интернете.
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Это второе расследование ЕС на основании Закона о цифровых услугах после социальной медиаплатформы X Илона Маска, в отношении которой идет расследование.
Если соцсеть признают виновной в нарушении норм закона, на TikTok может быть наложен значительный штраф в размере до 6% его годовой прибыли.
По материалам:
Укрінформ
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