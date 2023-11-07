Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины, но с условиями, — Bloomberg Сегодня 16:48

Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины, но с условиями, — Bloomberg

Европейская комиссия, вероятно, будет рекомендовать странам-членам ЕС приступить к официальным переговорам о вступлении Украины после выполнения всех семи условий.

Об этом сообщает Bloomberg

Как сообщает издание, во вторник Еврокомиссия соберется на заседание, чтобы окончательно принять решение о том, рекомендовать ли официально начать переговоры о членстве Украины.

Ожидается, что результат будет положительным для Киева, но с дополнительными условиями.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия, вероятно, рекомендует государствам-членам начать официальные переговоры с Украиной после того, как она завершит реформы и предпримет шаги, касающиеся законодательства в отношении нацменьшинств, борьбы с коррупцией, а также деолигархизации и лоббирования.

Однако окончательная формулировка вывода Еврокомиссии еще не утверждена.

Справка Finance.ua:

Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того чтобы стать членом ЕС, необходимо выполнить 7 условий. По данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС;

ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий «это очень хороший результат». Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан «годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации — это фактически национальный праздник»;



отметим, что уже 8 ноября Еврокомиссия опубликует отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС с рекомендацией о начале переговоров о вступлении Украины.



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