Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины, но с условиями, — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины, но с условиями, — Bloomberg

99
Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины, но с условиями, — Bloomberg
Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины, но с условиями, — Bloomberg
Европейская комиссия, вероятно, будет рекомендовать странам-членам ЕС приступить к официальным переговорам о вступлении Украины после выполнения всех семи условий.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщает издание, во вторник Еврокомиссия соберется на заседание, чтобы окончательно принять решение о том, рекомендовать ли официально начать переговоры о членстве Украины.
Ожидается, что результат будет положительным для Киева, но с дополнительными условиями.
Читайте также
По данным Bloomberg, Еврокомиссия, вероятно, рекомендует государствам-членам начать официальные переговоры с Украиной после того, как она завершит реформы и предпримет шаги, касающиеся законодательства в отношении нацменьшинств, борьбы с коррупцией, а также деолигархизации и лоббирования.
Однако окончательная формулировка вывода Еврокомиссии еще не утверждена.

Справка Finance.ua:

  • Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того чтобы стать членом ЕС, необходимо выполнить 7 условий. По данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС;
  • ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий «это очень хороший результат». Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан «годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации — это фактически национальный праздник»;
  • отметим, что уже 8 ноября Еврокомиссия опубликует отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС с рекомендацией о начале переговоров о вступлении Украины.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.