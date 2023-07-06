Еврокомиссар объяснил сложности передачи Украине замороженных российских активов — Finance.ua

Еврокомиссар объяснил сложности передачи Украине замороженных российских активов Сегодня 13:30

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал, как заставить россию заплатить Украине за нанесенный войной ущерб.

«Теперь наша основная задача — убедиться, что все страны-члены ЕС могут эффективно заморозить активы олигархов и организаций из санкционного списка. Сейчас в Европейском Союзе заморожено 24,3 миллиарда евро, но я продолжаю путешествовать по разным государствам-членам, чтобы сказать, что это хорошо, но — иногда возможно сделать больше. И я видел некоторые резервы несколько месяцев назад», — сказал он в интервью УНИАН.

Еврокомиссар говорит, что в последние недели он чаще всего ездил в Грецию, Мальту, Кипр.

«На Кипре — 100 миллионов. Там проживает огромное российское сообщество, и мы хотим продолжать оказывать давление, чтобы быть уверенными в правильном функционировании механизма санкций. Возможно, часть этих 24 миллиардов удастся передать Украине, если мы сможем перейти от замораживания этих активов к их аресту и конфискации. Чтобы сделать это, нужно начать уголовное производство — как вы знаете, замораживание активов — это административное решение правительств, в отличие от конфискации, где, возможно, нужно доказать, что имеет место уголовное преступление, кроме обвинений в отмывании денег и коррупции — в отношении лиц, с которыми связано замороженное имущество — я предложил также применить вторичные санкции. Если произойдет нарушение санкционных ограничений, мы должны обращаться в органы правосудия и потребовать конфискации имущества лиц, нарушающих санкции», — добавил Рейндерс.

Он предлагает расширить список военных преступлений.

«И чтобы нарушение санкций стало преступлением высшего уровня. Вот сейчас мы обсуждаем проект Директивы Е С — чтобы все это было имплементировано парламентами, и мы были уверены, что все страны-члены будут обращаться в органы юстиции, требуя ареста и, возможно, конфискации арестованных активов», — сказал чиновник.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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