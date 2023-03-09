Евроатом и 49 стран требуют, чтобы россияне покинули ЗАЭС — Finance.ua

Евроатом и 49 стран требуют, чтобы россияне покинули ЗАЭС Сегодня 16:44

49 государств и Евроатом обратились к МАГАТЭ с требованием, чтобы россияне покинули Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

«Риски на Запорожской АЭС будут оставаться высокими, пока на станции будут находиться российские военные и персонал „Росатома“. россия должна покинуть ЗАЭС. С таким заявлением к Совету руководителей МАГАТЭ сегодня вышли 49 государств и Евроатом», — написал он.

Также страны призвали прекратить обстрел украинских энергетических объектов и отмечают важность возобновления контроля над всеми ядерными объектами в рамках международно признанных границ. Поскольку это обеспечит их безопасность и защищенную работу.

Также международные делегации настаивают на привлечении россии к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.