Евроатом и 49 стран требуют, чтобы россияне покинули ЗАЭС — Finance.ua
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Евроатом и 49 стран требуют, чтобы россияне покинули ЗАЭС

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49 государств и Евроатом обратились к МАГАТЭ с требованием, чтобы россияне покинули Запорожскую АЭС.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Риски на Запорожской АЭС будут оставаться высокими, пока на станции будут находиться российские военные и персонал „Росатома“. россия должна покинуть ЗАЭС. С таким заявлением к Совету руководителей МАГАТЭ сегодня вышли 49 государств и Евроатом», — написал он.
Также страны призвали прекратить обстрел украинских энергетических объектов и отмечают важность возобновления контроля над всеми ядерными объектами в рамках международно признанных границ. Поскольку это обеспечит их безопасность и защищенную работу.
Также международные делегации настаивают на привлечении россии к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности.
По материалам:
Економічна Правда
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