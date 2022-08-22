Евро снова упало ниже доллара из-за рекордных цен на электроэнергию — Finance.ua
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Евро снова упало ниже доллара из-за рекордных цен на электроэнергию

Валюта
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Евро снова упало ниже доллара из-за рекордных цен на электроэнергию
Евро снова упало ниже доллара из-за рекордных цен на электроэнергию
Евро второй раз с 2002 года упал до паритета с долларом США, поскольку резкий рост цен на энергоносители усилил опасения, что крупные экономики региона направляются к рецессии.
Об этом сообщает Financial Times.
Так, евро упало на 0,4% до 0,99 доллара. Валюта ослабла ниже порога в 1 доллар во второй раз с тех пор, как в июле впервые за два десятилетия достигла паритета по американским долларам.
Потеряли также и акции в Европе. Европейский региональный индекс Stoxx 600 потерял 1,2%, в то время как немецкий Dax упал на 1,7%. Эти падения произошли на фоне подорожания базовой мощности в Германии, чей показатель считается эталонным, до рекорда в 603 евро за МВт-час.

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Инвесторы и экономисты озабочены стремительным ростом цен на энергоносители, что приведет к снижению деловой активности в Европе. Опрос, опубликованный на прошлой неделе, показал, что немецкие инвесторы обеспокоены больше всего со времен долгового кризиса в еврозоне десять лет назад.
«Правительства начинают распределять более высокие затраты на энергию между потребителями, и бизнесу придется начать медленно сокращать производство. При этом логистические линии страдают от отсутствия транспортных возможностей в условиях низкого уровня воды на реке Рейн», — сказал Джордан Рочестер из японского банка Nomura.
По материалам:
Європейська правда
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