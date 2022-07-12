Евро "обвалился" до минимумов за 20 лет. Еврозоне конец? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Евро "обвалился" до минимумов за 20 лет. Еврозоне конец? Сегодня 09:00 — Валюта

«Бегство» капитала из Европы «набирает обороты». Евро опустился к доллару США до минимума за 20 лет. На данный момент пара EURUSD торгуется на уровне 1,0070. Паритет практически достигнут, т. е. за 1 евро будут давать 1 доллар США. До этого уровня остается чуть больше 0,5%. Но вряд ли стоит ожидать того, что паритет — это самое страшное для евро.

Судя по всему, еврозона скоро лишится своего последнего преимущества, а именно — положительного сальдо текущих операций. Германия уже зафиксировала в мае месячный дефицит торгового баланса впервые с 1991 года. А ведь именно благодаря огромному профициту в этом показателе ФРГ у инвесторов сохранялось доверие к евро даже во время долгового кризиса стран Южной Европы. Очевидно, что и Германия сейчас далеко не в лучшей форме. Учитывая, что «газовая война» еще только начинается, нетрудно представить, что может произойти с немецкой экономикой ближе к зиме.

В обозримом будущем «бегство» из евро может принять панический характер, и тогда пара EURUSD очень быстро окажется на уровнях 0,9500-0.9000. Вероятно, будет тестироваться «на прочность» и отметка 0,8250 — исторический минимум, установленный в 2000 году. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

График валютной пары EURUSD, D1

ЕС столкнулся с самым серьезным вызовом с момента своего образования. Долговой кризис 2011-2012 гг сейчас покажется всем «мелкой неприятностью». Если тогда для спасения евро было достаточно слов бывшего главы ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi) о том, что регулятор «сделает все возможное», то сейчас этого будет мало.

По факту ЕЦБ утратил доверие и никаких инструментов у него не осталось. Есть только «печатный станок», с помощью которого можно финансировать нарастающий дефицит в еврозоне, однако тогда инфляция может стать двузначной и «бегство» капитала в США лишь усилится. Без эмиссии финансирование стран Южной Европы не представляется возможным. Но если у самой Германии будут проблемы, то функционирование недавно «изобретенной» схемы по финансированию стран Южной Европы не сработает. Ближайшие месяцы станут определяющими для единой европейской валюты. Пока нет даже каких-то отдаленных намеков на то, что ситуация сможет выправиться.

Стоимость природного газа в ЕС (USD за тыс. куб. м). Источник: tradingview.com

Цены на газ в Европе под влиянием предупреждения России об остановке «Северного потока — 1» достигли нового максимума — 2 000 USD за тыс. куб. м. Учитывая, как развиваются события, это может быть лишь началом. На этом фоне Германия и Австрия объявили о планах возрождения угольных ТЭЦ, хотя на мировых рынках уголь также дорожает.

RoboForex По материалам:

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