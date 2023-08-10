EU4Business выделил EUR3 млн грантов микробизнесу через Приват, Ощад и банк «Львов» — Finance.ua
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EU4Business выделил EUR3 млн грантов микробизнесу через Приват, Ощад и банк «Львов»

Фондовый рынок
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Европейский Союз и Германия в рамках инициативы EU4Business выделили EUR3 млн для предоставления грантов украинскому микробизнесу, чтобы поддержать возобновление предпринимательской деятельности на территориях Украины, пострадавших от боевых действий и оккупации, а также усилить устойчивость микробизнеса в других регионах страны во время войны, сообщило Министерство финансов.
Согласно его релизу, в рамках программы предприниматели смогут получить финансовую поддержку до EUR4 тыс. на возобновление своей хозяйственной деятельности через три уполномоченных банка: государственные Ощадбанк и ПриватБанк, а также банк «Львов».
Средства микрогранта могут быть направлены на приобретение оборудования, закупку сырья и материалов, выплату заработной платы, арендную плату и другие неотложные хозяйственные расходы.
Сообщается, что в программе могут принять участие предприятия, которые имеют до девяти работников и годовой доход до EUR2 млн, осуществляют деятельность по видам экономической деятельности, определенным программой микрогрантов, имеют положительную кредитную историю, не имеют задолженности перед бюджетом и не получали международную техническую помощь начиная с 1 февраля 2022 года.
Отбор примерно 750 участников программы будет производиться по результатам конкурсов для трех равных по количеству участников категорий предприятий. В частности, треть грантов планируется выделить для областей, наиболее пострадавших от войны: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской (кроме Киева), Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской. Для них прием заявок будет осуществляться с 8 августа 2023 года по 21 августа 2023 года.
Еще около 250 грантов будут предоставлены для деоккупированных территорий Донецкой, Киевской (кроме Киева), Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей, прием заявок начнется 22 августа 2023 года и закончится 4 сентября 2023 года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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