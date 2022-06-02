Это уже дно: в россии заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий — Finance.ua
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Это уже дно: в россии заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий

Сегодня 10:13Энергетика
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После трех месяцев полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины доходы, поступающие в российский бюджет, могут сократиться в следующем году на четверть.
Речь идет о санкциях, затрагивающих торговлю нефтью. Такой прогноз озвучил экономический аналитик Михаил Крутихин.
«В россии могут полностью или частично закрыться нефтеперерабатывающие предприятия, так как Европе станет не нужен прежний объем российских нефтепродуктов. Как следствие, нефтяные компании будут вынуждены сокращать добычу, закрывать скважины», — отметил эксперт.
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Крутихин отметил, что в Самаре и Оренбурге дочерние предприятия «Роснефти» уже сократили добычу на 40%.
«В Самаре и Оренбурге дочерние предприятия „Роснефти“ уже сократили добычу на 40%. В Ханты-Мансийском АО, ведущем нефтяном регионе россии, добыча сократилась на 26%», — отметил эксперт.
По его мнению, отказ Европы от российской нефти будет продолжаться, и в текущем году россия потеряет около 30% от добычи нефти.

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила шестой пакет санкций ЕС против рф, включающий нефтяное эмбарго и отключение «Сбербанка» от SWIFT.
Против введения запрета на поставку российской нефти выступает Венгрия.
29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, вместе с тем отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода «Дружба».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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