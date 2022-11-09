«Это поможет пройти зимний период» — Зеленский о последнем решении правительства
Решение правительства по освобождению от уплаты НДС и ввозной пошлины должно упростить и удешевить поставки в Украину генераторов, аккумуляторов, трансформаторов и другой подобной техники для энерго- и теплообеспечения.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.
«Правительство приняло важное решение, которое поможет пройти зимний период. Импорт товаров, необходимых во время отопительного сезона, будет освобожден от уплаты НДС и ввозной пошлины. Это должно упростить и удешевить поставки в Украину генераторов, аккумуляторов, трансформаторов и другой подобной техники для энерго- и теплообеспечения», — сказал Зеленский.
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По его словам, важно и то, что накапливаются достаточные объемы газа и угля, чтобы снабжать украинцев.
«Мы четко понимаем: превратить зиму в оружие — это план государства-террориста против нашего государства, как и против всей Европы. Но делаем все, чтобы и этот российский план потерпел провал, как разные предыдущие», — добавил Президент.
Глава государства отметил, что сейчас идет работа по восстановлению нормальной жизни в освобожденных районах. Продолжаются ремонтные работы и на всех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов.
Он поблагодарил всех энергетиков, коммунальщиков, областные администрации, местное самоуправление — всех, кто возвращает людям предсказуемость жизни даже в таких условиях.
Справка Finance.ua:
- 8 ноября Кабмин утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары;
- речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях, обогревателях.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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