«Это поможет пройти зимний период» — Зеленский о последнем решении правительства Сегодня 10:02 — Казна и Политика

«Это поможет пройти зимний период» — Зеленский о последнем решении правительства

Решение правительства по освобождению от уплаты НДС и ввозной пошлины должно упростить и удешевить поставки в Украину генераторов, аккумуляторов, трансформаторов и другой подобной техники для энерго- и теплообеспечения.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении

«Правительство приняло важное решение, которое поможет пройти зимний период. Импорт товаров, необходимых во время отопительного сезона, будет освобожден от уплаты НДС и ввозной пошлины. Это должно упростить и удешевить поставки в Украину генераторов, аккумуляторов, трансформаторов и другой подобной техники для энерго- и теплообеспечения», — сказал Зеленский.

По его словам, важно и то, что накапливаются достаточные объемы газа и угля, чтобы снабжать украинцев.

«Мы четко понимаем: превратить зиму в оружие — это план государства-террориста против нашего государства, как и против всей Европы. Но делаем все, чтобы и этот российский план потерпел провал, как разные предыдущие», — добавил Президент.

Глава государства отметил, что сейчас идет работа по восстановлению нормальной жизни в освобожденных районах. Продолжаются ремонтные работы и на всех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов.

Он поблагодарил всех энергетиков, коммунальщиков, областные администрации, местное самоуправление — всех, кто возвращает людям предсказуемость жизни даже в таких условиях.

Справка Finance.ua:

8 ноября Кабмин утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары;

речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях, обогревателях.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Радіо Свобода По материалам:

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