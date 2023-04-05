«Это не решит проблем». Билл Гейтс прокомментировал призыв приостановить работу над искусственным интеллектом — Finance.ua
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«Это не решит проблем». Билл Гейтс прокомментировал призыв приостановить работу над искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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«Это не решит проблем». Билл Гейтс прокомментировал призыв приостановить работу над искусственным интеллектом
«Это не решит проблем». Билл Гейтс прокомментировал призыв приостановить работу над искусственным интеллектом
Призывы приостановить развитие искусственного интеллекта не «решат будущих проблем».
Об этом заявил соучредитель Microsoft Билл Гейтс в интервью Reuters, комментируя открытое письмо исследователей.
По словам миллиардера, полугодичная пауза вряд ли поможет мировому рынку ИИ-разработок. Гейтс «не думает», что приостановка работы конкретной группы исследователей решит стоящие перед индустрией проблемы.
Он считает, что вместо паузы нужно сосредоточиться на том, как извлечь максимальную выгоду из тех ИИ-решений, которые уже есть.

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«Я не очень понимаю, кто именно должен приостановить (исследования), зачем — и все ли страны мира на это готовы. Но сколько людей — столько и мнений», — сказал он.
Компания Microsoft много лет сотрудничает с компанией OpenAI — разработчиком GPT и чат-ботом ChatGPT. По словам Гейтса, искусственный интеллект — технология столь же важна, как интернет, ПК и смартфон.

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В конце марта миллиардер Илон Маск, а также группа экспертов по ИИ и руководителям отрасли призвали к шестимесячной паузе в разработке систем более мощных, чем недавно запущенный OpenAI GPT-4. Они опубликовали открытое письмо с ссылкой на потенциальные риски для общества и человечества. Если это невозможно, то должно вмешаться правительство, например, ввести мораторий, говорилось в письме.
Письмо подписали Илон Маск, Стив Возняк, Яан Таллин, Эван Шарп и Крис Ларсен. Среди подписантов — руководители фирм-разработчиков ИИ-продуктов: Stability AI (Stable Diffusion), Scale AI, ThirdAI, Character.ai, Unanimous AI и других. Письмо поддержали инженеры и исследователи Google и Microsoft, а также ученые и профессора из ряда университетов — Йельского, Оксфордского, Гарвардского, Кембриджского, Стэнфордского, Массачусетского технологического и других.
В настоящее время письмо подписали около 6000 ученых, исследователей и предпринимателей. Его авторы заявляют, что поступило более 50 000 заявок — они проходят верификацию.
По материалам:
Forbes.ua
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