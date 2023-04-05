«Это не решит проблем». Билл Гейтс прокомментировал призыв приостановить работу над искусственным интеллектом — Finance.ua

«Это не решит проблем». Билл Гейтс прокомментировал призыв приостановить работу над искусственным интеллектом Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

«Это не решит проблем». Билл Гейтс прокомментировал призыв приостановить работу над искусственным интеллектом

Призывы приостановить развитие искусственного интеллекта не «решат будущих проблем».

Об этом заявил соучредитель Microsoft Билл Гейтс в интервью Reuters, комментируя открытое письмо исследователей.

По словам миллиардера, полугодичная пауза вряд ли поможет мировому рынку ИИ-разработок. Гейтс «не думает», что приостановка работы конкретной группы исследователей решит стоящие перед индустрией проблемы.

Он считает, что вместо паузы нужно сосредоточиться на том, как извлечь максимальную выгоду из тех ИИ-решений, которые уже есть.

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«Я не очень понимаю, кто именно должен приостановить (исследования), зачем — и все ли страны мира на это готовы. Но сколько людей — столько и мнений», — сказал он.

Компания Microsoft много лет сотрудничает с компанией OpenAI — разработчиком GPT и чат-ботом ChatGPT. По словам Гейтса, искусственный интеллект — технология столь же важна, как интернет, ПК и смартфон.

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В конце марта миллиардер Илон Маск, а также группа экспертов по ИИ и руководителям отрасли призвали к шестимесячной паузе в разработке систем более мощных, чем недавно запущенный OpenAI GPT-4. Они опубликовали открытое письмо с ссылкой на потенциальные риски для общества и человечества. Если это невозможно, то должно вмешаться правительство, например, ввести мораторий, говорилось в письме.

Письмо подписали Илон Маск, Стив Возняк, Яан Таллин, Эван Шарп и Крис Ларсен. Среди подписантов — руководители фирм-разработчиков ИИ-продуктов: Stability AI (Stable Diffusion), Scale AI, ThirdAI, Character.ai, Unanimous AI и других. Письмо поддержали инженеры и исследователи Google и Microsoft, а также ученые и профессора из ряда университетов — Йельского, Оксфордского, Гарвардского, Кембриджского, Стэнфордского, Массачусетского технологического и других.

В настоящее время письмо подписали около 6000 ученых, исследователей и предпринимателей. Его авторы заявляют, что поступило более 50 000 заявок — они проходят верификацию.

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