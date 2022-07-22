«Это было бы поднятием белого флага»: в Германии против запуска «Северного потока-2» — Finance.ua
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«Это было бы поднятием белого флага»: в Германии против запуска «Северного потока-2»

Энергетика
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Власти Германии выступили против ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2».
Об этом заявил вице-канцлер, министр по экономике и защите климата Роберт Габек в интервью ZDF.
Он подчеркнул, что запуск российского трубопровода «категорически невозможен», поскольку это означает увеличение зависимости от российского газа, а Европа не может этого допустить.
«Это было бы поднятием белого флага», — сказал Габек.
По поводу разрешения газового кризиса Габек отметил, что Германия до сих пор достаточно хорошо переживала кризис.
«Мы сильная страна, с сильным взаимодействием между людьми... путин увидит, насколько мы сильны», — добавил он.
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Как сообщал УНИАН, 8 июля стало известно, что из-за значительного сокращения поставок российского газа в Германию в стране будут уменьшать потребление электроэнергии, поэтому компании ограничат часы подачи горячей воды и температуру отопления.
Министр экономики страны Роберт Габек призвал население экономить энергию.
«Ситуация на рынке газа напряженная, и, к сожалению, мы не можем гарантировать, что она не ухудшится», — сказал он. «Мы должны быть готовы к тому, что ситуация станет критической».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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