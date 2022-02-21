Это были не теоретические размышления, а вполне практичные механизмы и инструменты — Finance.ua

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Это были не теоретические размышления, а вполне практичные механизмы и инструменты

Вчера 16:45 — Личные финансы

МТБ Банк в лице заместителя председателя правления Ильи Климовича принял участие в Международном Форуме Digital Banking Models: Trend&Driver — 2022.

— Участие в форуме такого масштаба для меня большая честь и незаурядный вызов. Модерировать панель с лучшими профессионалами рынка — сложная задача. Спикеры представили новейшие кейсы применения технологий в банковской практике: от консультационных услуг в сфере финмониторинга до применения роботизированных процессов и блокчейн. Отмечу характер этих кейсов. Это были не теоретические размышления над банковской проблематикой, а вполне практичные механизмы и инструменты, которые уже сегодня можно применять в повседневной деятельности, — подчеркнул Илья Климович. — Я по своим предпочтениям и квалификации отношусь больше к платежной и транзакционной когорте банковского сообщества, поэтому хочу особо отметить продукты, представленные в тематике CBDC и организации OpenAPI. Одним из моих стратегических направлений развития в МТБ Банке является создание механизма работы с рынком по принципам и технологиям OpenAPI. Таким образом, несмотря на то, что я был на панели со стороны организаторов, мне и самому удалось получить много новой полезной информации.

Форум был организован Международным Финансовым Клубом «Банкиръ» совместно с партнерами и членами клуба, с участием Спикеров Национального банка Украины (НБУ), при поддержке Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства финансов Украины, Ассоциации банков Украины (АУБ), в партнерстве с Украинской ассоциацией платежных систем (УАПС), Независимой ассоциацией банков Украины (НАБУ), Ассоциацией Страховой Бизнес (АСБ), Украинской ассоциацией Финтех и инновационных компаний (UAFIC).

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