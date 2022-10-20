Ethereum запускает новый тестнет для работы над следующим обновлением Shanghai — Finance.ua

Ethereum запускает новый тестнет для работы над следующим обновлением Shanghai 20.10.2022, 00:29 — Финтех и Карты

Ethereum запускает новый тестнет для работы над следующим обновлением Shanghai

EF JavaScript Team анонсировала запуск тестнета Shandong. Эта сеть станет площадкой для публичного теста последующего масштабного обновления сети Ethereum под названием Shanghai.

На данном этапе команда Ethereum Foundation подбирает те предложения (EIP), которые попадут в первую волну испытаний на новом «полигоне». Одним из них может стать EIP-4895.

Это предложение предполагает возможность как физлицам, так и юрлицам выводить ETH. Подробный текст этого EIP можно посмотреть по ссылке

Читайте также Ethereum впервые приобрел дефляционный характер после The Merge

В сентябре этого года Ethereum перешел на доказательство части. Теперь для создания нового эфира нужно внести часть имеющихся «монет» в качестве депозита. При этом на этом этапе вывести эти средства нельзя.

В ходе теста разработчики намерены сократить выборку по предложениям, проверить те или иные их вариации, после чего итоговый список будет включен в следующее обновление. Напомним, запуск Shanghai ожидается не позднее сентября 2023 года.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.