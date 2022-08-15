Ethereum вырос на 11% во время теста обновленного блокчейна — Finance.ua

Ethereum вырос на 11% во время теста обновленного блокчейна Сегодня 12:13 — Финтех и Карты

Ethereum вырос на 11% во время теста обновленного блокчейна

Криптовалюта Ether выросла на 11% и достигла двухмесячного максимума. Дело в обновлении программного обеспечения в блокчейне Ethereum, которое прошло успешно, пишет Bloomberg.

Токен вырос на 4,1% в четверг и торговался на уровне около $1900 по состоянию на 7:49 утра в Нью-Йорке. Это вдвое больше по сравнению с минимумом июня, который был ниже $900.

В среду Ethereum провел свой последний тест обновленного блокчейна. Ожидается, что это сделает его более быстрым и энергоэффективным.

Одна из тестовых сетей Ethereum под названием Goerli смоделировала процесс, идентичный тому, который основная сеть будет выполнять в сентябре. Это позволяет разработчикам экспериментировать и вносить необходимые коррективы перед запуском обновлений на основном блокчейне.

Обновление приведет к переходу базового блокчейна к модели под названием proof-of-stake. Переход неоднократно откладывался, но, похоже, окончательно произойдет 19 сентября. После завершения обновления транзакции в сети Ethereum станут более быстрыми, а сама криптовалюта станет более энергоэффективной. На рынке надеются, что это немного уменьшит критику влияния криптовалют на окружающую среду.

Почему это интересно? Рост эфира заставил некоторых инвесторов начать споры, что Ether может в конце концов украсть первенство Bitcoin. За последние годы он немного уступил другим токенам, и его доминирование на рынке упало до 40% с почти 70% в начале 2020 года.

Однако на этой неделе Bitcoin также вырос на 2,2% до $25 000 доллара. Это явилось результатом 5-дневного роста на фоне данных индекса потребительских цен в США. Bitcoin падал в течение первой половины года, поскольку власти США повысили ставки для борьбы с инфляцией. Показатели инфляции в США на прошлой неделе оказались ниже ожиданий, на что и отреагировал курс Bitcoin.

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