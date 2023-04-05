Ethereum установил семимесячный рекорд — Finance.ua

Ethereum установил семимесячный рекорд Сегодня 17:49 — Криптовалюта

Ethereum установил семимесячный рекорд

Главный альтокоин Ethereum демонстрирует существенный рост в преддверии долгожданного обновления Shapella. ETH удалось установить семимесячный рекорд, поднявшись до пикового максимума на отметке $1920.

Согласно данным CoinGecko эфириум вырос на 4.8% за прошедшие 24 часа, на 7.7% за последние 7 дней и на 22.2% за прошлый месяц. В последний раз токен превышал $1900 еще 16 августа 2022 года, когда ФРС рекордными темпами повышала ставку федеральных фондов для борьбы с инфляцией.

Трекер Ultrasound. Money указывает, что сеть Ethereum с середины января продолжает оставаться дефляционной. Количество сжигаемых в ней монет продолжает расти, а предложение ETH — сокращаться.

По данным Etherscan, за последний месяц суточный показатель активных адресов ЕТН повысился, по состоянию на 4 апреля это значение составило 443 292. При этом только с прошлых выходных количество активных адресов подскочило примерно на 10%. В общей сложности за первые три месяца нового года индикатор держался в относительном флетте (оставался неизменным), однако прирост последних недель помог ему закрепиться над отметкой 400 000.

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noworries По материалам:

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