Ethereum установил семимесячный рекорд — Finance.ua

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Ethereum установил семимесячный рекорд

Криптовалюта
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Ethereum установил семимесячный рекорд
Ethereum установил семимесячный рекорд
Главный альтокоин Ethereum демонстрирует существенный рост в преддверии долгожданного обновления Shapella. ETH удалось установить семимесячный рекорд, поднявшись до пикового максимума на отметке $1920.
Согласно данным CoinGecko эфириум вырос на 4.8% за прошедшие 24 часа, на 7.7% за последние 7 дней и на 22.2% за прошлый месяц. В последний раз токен превышал $1900 еще 16 августа 2022 года, когда ФРС рекордными темпами повышала ставку федеральных фондов для борьбы с инфляцией.
Трекер Ultrasound. Money указывает, что сеть Ethereum с середины января продолжает оставаться дефляционной. Количество сжигаемых в ней монет продолжает расти, а предложение ETH — сокращаться.
Ethereum установил семимесячный рекорд
По данным Etherscan, за последний месяц суточный показатель активных адресов ЕТН повысился, по состоянию на 4 апреля это значение составило 443 292. При этом только с прошлых выходных количество активных адресов подскочило примерно на 10%. В общей сложности за первые три месяца нового года индикатор держался в относительном флетте (оставался неизменным), однако прирост последних недель помог ему закрепиться над отметкой 400 000.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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